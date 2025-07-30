В МИД РФ отреагировали на планы Трампы ввести новые санкции

МИД РФ: рост санкций против России стал рутиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подобная политика лишь усложняет процессы нормализации международных отношений
Подобная политика лишь усложняет процессы нормализации международных отношений Фото:

Против России уже действует беспрецедентное количество санкций, и угрозы новых ограничительных мер стали рутиной в международных отношениях. Об этом заявили в МИД РФ.

По данным ведомства, за последние годы Россия столкнулась с максимальным за всю историю количеством санкций со стороны западных стран, включая США. Российские дипломаты отмечают, что подобная политика не приносит желаемого эффекта, а лишь усложняет процессы нормализации международных отношений и подрывает стабильность глобального рынка. Об этом РИА Новости заявили в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против России уже действует беспрецедентное количество санкций, и угрозы новых ограничительных мер стали рутиной в международных отношениях. Об этом заявили в МИД РФ. По данным ведомства, за последние годы Россия столкнулась с максимальным за всю историю количеством санкций со стороны западных стран, включая США. Российские дипломаты отмечают, что подобная политика не приносит желаемого эффекта, а лишь усложняет процессы нормализации международных отношений и подрывает стабильность глобального рынка. Об этом РИА Новости заявили в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...