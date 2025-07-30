Против России уже действует беспрецедентное количество санкций, и угрозы новых ограничительных мер стали рутиной в международных отношениях. Об этом заявили в МИД РФ.
По данным ведомства, за последние годы Россия столкнулась с максимальным за всю историю количеством санкций со стороны западных стран, включая США. Российские дипломаты отмечают, что подобная политика не приносит желаемого эффекта, а лишь усложняет процессы нормализации международных отношений и подрывает стабильность глобального рынка. Об этом РИА Новости заявили в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России.
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