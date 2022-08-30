На оборонном заводе КМЗ открыто более 80 вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод объявил о массовом наборе сотрудников, всего в объявлении представлены 83 вакансии. Соответствующая информация указана в группе по поиску работы «Работа 45 в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

«Открытые вакансии ПАО „Курганмашзавод“: ведущий инженер-программист (зарплата 80 000 рублей), наладчик автоматов и полуавтоматов (40 000 рублей, зарплата сдельная), протяжчик (33 000 рублей), сверловщик (от 35 000 рублей)», — говорится в посте. Также на предприятии ищут фрезеровщика, шлифовщика, токарей, слесарей, инженеров-технологов, ведущих инженеров и маляра. В среднем зарплаты варьируются от 22 до 40 тысяч рублей. Заинтересованных курганцев просят обращаться по телефону: 47-19-07.

В том числе на сайте HH.ru представлены 15 вакансий для менеджеров. Заводу требуется специалист по бережливому производству на зарплату от 42 тысяч рублей, бухгалтер — до 32 151 рубля, программист 1С — до 100 000 рублей и экономист до 26 тысяч.

По словам пользователя Виталия Сартасова, таких высоких зарплат в реальности на КМЗ нет. «Что-то не великая зарплата на заводе», — отметил комментатор Артем Усольцев. А наличие большого количество вакансий вызвало подозрения у пользовательницы Валентины Яковлевой: «Такое чувство, что на КМЗ половина завода уволилась».

Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия-2022» Минобороны РФ заключило масштабные контракты с предприятиями России, в том числе с Курганским машиностроительным заводом. Из-за этого сотрудников КМЗ переводят на многосменный режим работы.

Всего на КМЗ требуется более 80 сотрудников «Работа 45 в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

Средний уровень зарплат варьируется от 22 до 35 тысяч рублей «Работа 45 в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо инженеров и токарей на КМЗ требуется эмульсовар, чистильщик и уборщица «Работа 45 в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».