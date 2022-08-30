30 августа 2022

The Hill: в Конгрессе США собираются объявить импичмент Байдену

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Республиканцы собираются обвинить Джо Байдена в совершении тяжких преступлений в вопросах политики Фото:

Республиканцы, стремящиеся захватить контроль над Конгрессом США в ноябре, собираются объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену уже в 2023 году. Они планируют обвинить главу государства в совершении тяжких преступлений, связанных с его политикой.

«Республиканцы, надеющиеся захватить контроль над Палатой представителей в ноябре, уже нацелились на то, что для многих из них является главным приоритетом в следующем году: объявить импичмент президенту Байдену. <…> Они обвиняют Байдена в совершении „тяжких преступлений“ в его подходе к ряду вопросов, касающихся пограничного контроля, пандемии коронавируса и вывода американских войск из Афганистана», — пишет интернет-издание The Hill.

Отмечается, что ряд консерваторов уже внесли в Конгресс статьи о свержении Байдена. «Поскольку республиканцы, как ожидается, получат большинство в Палате представителей в промежуточные сроки, многие из тех же консерваторов хотят использовать свои новые потенциальные полномочия, чтобы свергнуть президента, которого они считают неподходящим», — отмечается в статье.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала объявить Байдену импичмент ради спасения Америки. Несколько американских СМИ уже писали, что вопрос о свержении Байдена будет актуален в случае победы республиканцев на промежуточных выборах. СМИ также сообщили, что демократическая партия не рассматривает Байдена в качестве кандидата на выборы 2024 года. В сенате США предложили Байдену переквалифицироваться в продавца.

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Республиканцы, стремящиеся захватить контроль над Конгрессом США в ноябре, собираются объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену уже в 2023 году. Они планируют обвинить главу государства в совершении тяжких преступлений, связанных с его политикой. «Республиканцы, надеющиеся захватить контроль над Палатой представителей в ноябре, уже нацелились на то, что для многих из них является главным приоритетом в следующем году: объявить импичмент президенту Байдену. <…> Они обвиняют Байдена в совершении „тяжких преступлений“ в его подходе к ряду вопросов, касающихся пограничного контроля, пандемии коронавируса и вывода американских войск из Афганистана», — пишет интернет-издание The Hill. Отмечается, что ряд консерваторов уже внесли в Конгресс статьи о свержении Байдена. «Поскольку республиканцы, как ожидается, получат большинство в Палате представителей в промежуточные сроки, многие из тех же консерваторов хотят использовать свои новые потенциальные полномочия, чтобы свергнуть президента, которого они считают неподходящим», — отмечается в статье. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала объявить Байдену импичмент ради спасения Америки. Несколько американских СМИ уже писали, что вопрос о свержении Байдена будет актуален в случае победы республиканцев на промежуточных выборах. СМИ также сообщили, что демократическая партия не рассматривает Байдена в качестве кандидата на выборы 2024 года. В сенате США предложили Байдену переквалифицироваться в продавца.
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