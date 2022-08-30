Экс-политика в ЯНАО наградили почетным званием

Иван Самборский награжден званием «Почетный гражданин города Ноябрьска» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-депутат и глава профсоюза местной дочки «Газпрома» Иван Самборский награжден званием «Почетный гражданин города Ноябрьска». Об этом сообщает местная городская дума муниципального образования.

«Накануне состоялось 37 очередное заседание Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск, на котором депутаты рассмотрели 6 вопросов. В преддверии празднования Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности депутаты Городской Думы приняли решение о присвоении звания „Почетный гражданин города Ноябрьска“ Самборскому Ивану Дмитриевичу», — говорится в сообщении.

Самборский проработал в муниципальном образовании 38 лет. Он также являлся депутатом гордумы Ноябрьска 4, 5 и 6 созывов с 2005 по 2019 годы. Отмечается, что Самборский на протяжении 14 лет входил в состав комиссии по социальной политике.

Ранее сообщалось, что сын экс-депутата и профсоюзного лидера газовиков Владимир Самборский приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство бизнесмена Эльмарта Тимиркина. Также осужденного обязали выплатить по 700 тысяч супруге и сестре погибшего коммерсанта в качестве моральной компенсации.