В МИДе Китая одной картинкой высмеяли объемы военных расходов США

01 сентября 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Расходы США на оборону больше, чем у девяти других ведущих стран вместе взятых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь наглядно показал, как много тратят США на оборону в сравнении с другими ведущими государствами. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter. «США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые», — написал Лицзянь, прикрепив соответствующую диаграмму. Согласно статистике, представленной дипломатом, годовой оборонный бюджет Пентагона за 2021 год составлял порядка 800 млрд долларов, в то время как Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 порядка млрд долларов. С 2014 года Пентагон выделил одному Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Объемы поставок значительно возросли с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, в августе президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон наращивает военный бюджет на 2023 год из-за спецоперации на Украине. В конгрессе США призывали сократить помощь Киеву, отмечая, что миллиардные денежные транши бьют по карманам простых американцев.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь наглядно показал, как много тратят США на оборону в сравнении с другими ведущими государствами. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter. «США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые», — написал Лицзянь, прикрепив соответствующую диаграмму. Согласно статистике, представленной дипломатом, годовой оборонный бюджет Пентагона за 2021 год составлял порядка 800 млрд долларов, в то время как Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 порядка млрд долларов. С 2014 года Пентагон выделил одному Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Объемы поставок значительно возросли с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, в августе президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон наращивает военный бюджет на 2023 год из-за спецоперации на Украине. В конгрессе США призывали сократить помощь Киеву, отмечая, что миллиардные денежные транши бьют по карманам простых американцев.