Звезды мировой сцены выступят на музыкальном фестивале в Кургане

Жителей и гостей Кургана приглашают на всероссийский музыкальный фестиваль им. Д. Д. Шостаковича. Такая информация появилась на официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
«С 25 сентября по 5 октября в фестивале примут участие исполнители классического искусства мирового уровня: Борис Березовский, Александр Рамм (виолончель), Филипп Копачевский (фортепиано). А также Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии», — указано в сообщении.
Свою историю фестиваль начал в 2001 году. Он проводится при поддержке Минкульта РФ и правительства Курганской области. Желающие уже сейчас могут приобрести билеты в кассах филармонии или на сайте организации.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершился концерт сразу трех симфонических оркестров на Троицкой площади. Анонсировали выступление, как праздник музыки «Симфониада». Власти Курганской области также приглашают всех заинтересованных на самобытный праздник православной культуры — фестиваль «Батуринская святыня». Он пройдет 23 августа в селе Батурино Шадринского района.
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Жителей и гостей Кургана приглашают на всероссийский музыкальный фестиваль им. Д. Д. Шостаковича. Такая информация появилась на официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «С 25 сентября по 5 октября в фестивале примут участие исполнители классического искусства мирового уровня: Борис Березовский, Александр Рамм (виолончель), Филипп Копачевский (фортепиано). А также Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии», — указано в сообщении. Свою историю фестиваль начал в 2001 году. Он проводится при поддержке Минкульта РФ и правительства Курганской области. Желающие уже сейчас могут приобрести билеты в кассах филармонии или на сайте организации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершился концерт сразу трех симфонических оркестров на Троицкой площади. Анонсировали выступление, как праздник музыки «Симфониада». Власти Курганской области также приглашают всех заинтересованных на самобытный праздник православной культуры — фестиваль «Батуринская святыня». Он пройдет 23 августа в селе Батурино Шадринского района.