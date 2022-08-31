Тюменские IT-специалисты разработали вездеход для инвалида. Скрин

01 сентября 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Мужчины разработали вездеход для своего друга, который увлекается охотой и рыбалкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области небольшая группа IT-специалистов придумала и собрала снегоболотоход для рыбалки и охоты, чтобы помочь заниматься этим хобби своему другу, который в 16 лет потерял ногу. Теперь разработчики планируют поставить производство уникальной машины на поток. Об этой истории они рассказали телеканалу «Тюменское время». «Зверь же у нас по асфальту не бегает. И добраться к зверю тоже сложно и далеко. И обычно это дорога, где обычная колесная техника не пройдет», — рассказал Владимир Черданцев, разработчик снегоболотохода. Вездеход получил название «Сова» в честь имен его конструкторов: Сергея, Олега, Владимира и Андрея. Создатели машины также поделились особенностями «Совы». «Разработали собственную раму, колеса от КРАЗа, диски производства Тюмени. Вездеход — гибрид нескольких автомобилей. Двигатель японский. Мосты — от УАЗа. Руль от снегохода. Часть кузова сделали сами. „Сова“ только летать не умеет, а вот плавать может», — рассказали они. Изначально этот транспорт предназначался, чтобы помочь их другу Олегу Осадчему преодолевать большие расстояния на охоте, так как тот является инвалидом. «В 16 лет я попал в ДТП, у меня ампутация левой ноги», — рассказал мужчина. Теперь мужчины планируют поставить производство снегоболотохода на поток. На данный момент они уже подали документы на сертификацию. Фото: скриншот из телепрограммы телеканала «Тюменское время»

В Тюменской области небольшая группа IT-специалистов придумала и собрала снегоболотоход для рыбалки и охоты, чтобы помочь заниматься этим хобби своему другу, который в 16 лет потерял ногу. Теперь разработчики планируют поставить производство уникальной машины на поток. Об этой истории они рассказали телеканалу «Тюменское время». «Зверь же у нас по асфальту не бегает. И добраться к зверю тоже сложно и далеко. И обычно это дорога, где обычная колесная техника не пройдет», — рассказал Владимир Черданцев, разработчик снегоболотохода. Вездеход получил название «Сова» в честь имен его конструкторов: Сергея, Олега, Владимира и Андрея. Создатели машины также поделились особенностями «Совы». «Разработали собственную раму, колеса от КРАЗа, диски производства Тюмени. Вездеход — гибрид нескольких автомобилей. Двигатель японский. Мосты — от УАЗа. Руль от снегохода. Часть кузова сделали сами. „Сова“ только летать не умеет, а вот плавать может», — рассказали они. Изначально этот транспорт предназначался, чтобы помочь их другу Олегу Осадчему преодолевать большие расстояния на охоте, так как тот является инвалидом. «В 16 лет я попал в ДТП, у меня ампутация левой ноги», — рассказал мужчина. Теперь мужчины планируют поставить производство снегоболотохода на поток. На данный момент они уже подали документы на сертификацию.