МО РФ: уничтожение штурмовавших ЗАЭС украинцев завершается

01 сентября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

12 человек продолжили вести боевые действия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уничтожение штурмовавших Запарожскую АЭС украинских диверсантов подходит к завершению. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы», — сообщает ведомство. Украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от АЭС после обстрела Энергодара. До 40 человек десанта были уничтожены. 12 человек продолжили вести боевые действия. Троих взяли в плен. Украинская сторона предприняла попытку диверсии перед приездом миссии МАГАТЭ на АЭС. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.

Уничтожение штурмовавших Запарожскую АЭС украинских диверсантов подходит к завершению. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы», — сообщает ведомство. Украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от АЭС после обстрела Энергодара. До 40 человек десанта были уничтожены. 12 человек продолжили вести боевые действия. Троих взяли в плен. Украинская сторона предприняла попытку диверсии перед приездом миссии МАГАТЭ на АЭС. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.