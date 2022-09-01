МО РФ: уничтожение штурмовавших ЗАЭС украинцев завершается

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
12 человек продолжили вести боевые действия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уничтожение штурмовавших Запарожскую АЭС украинских диверсантов подходит к завершению. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы», — сообщает ведомство.

Украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от АЭС после обстрела Энергодара. До 40 человек десанта были уничтожены. 12 человек продолжили вести боевые действия. Троих взяли в плен. Украинская сторона предприняла попытку диверсии перед приездом миссии МАГАТЭ на АЭС. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.

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Уничтожение штурмовавших Запарожскую АЭС украинских диверсантов подходит к завершению. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы», — сообщает ведомство. Украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от АЭС после обстрела Энергодара. До 40 человек десанта были уничтожены. 12 человек продолжили вести боевые действия. Троих взяли в плен. Украинская сторона предприняла попытку диверсии перед приездом миссии МАГАТЭ на АЭС. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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