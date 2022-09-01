В частной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского новым директором назначен Максим Чубанов, который ранее работал заместителем директора по воспитательной работе. О новом руководителе рассказал курганский митрополит Даниил.
«В этом году в нашей школе появился новый директор. Он — курганец, вернулся на свою землю [с 2011 по 2021 годы работал в ХМАО]. Человек ревностный, талантливый и с горящим сердцем», — рассказал митрополит Даниил в интервью КГТРК.
Митрополит отметил, что количество детей в православной школе увеличилось на 100%. Ученики будут изучать иностранные языки, включая греческий, а также казачьи кадетские традиции.
В пресс-службе Курганской епархии URA.RU сообщили, что прежний директор Анатолий Додонов остался в школе, но по состоянию здоровья просил, чтобы его перевели на должность учителя. В православной школе обучение бесплатное, учредителем школы является благотворительный фонд «Курганский фонд Великого Благоверного князя Александра Невского». Он создан Курганской епархией РПЦ и ЗАО «Курганприбор-А» (руководители — сенатор Сергей Муратов и Анна Устюгова) для поддержки православной школы.
Максим Чубанов назначен директоров православной гимназии в Кургане
фото: Курганская епархия
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В частной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского новым директором назначен Максим Чубанов, который ранее работал заместителем директора по воспитательной работе. О новом руководителе рассказал курганский митрополит Даниил. «В этом году в нашей школе появился новый директор. Он — курганец, вернулся на свою землю [с 2011 по 2021 годы работал в ХМАО]. Человек ревностный, талантливый и с горящим сердцем», — рассказал митрополит Даниил в интервью КГТРК. Митрополит отметил, что количество детей в православной школе увеличилось на 100%. Ученики будут изучать иностранные языки, включая греческий, а также казачьи кадетские традиции. В пресс-службе Курганской епархии URA.RU сообщили, что прежний директор Анатолий Додонов остался в школе, но по состоянию здоровья просил, чтобы его перевели на должность учителя. В православной школе обучение бесплатное, учредителем школы является благотворительный фонд «Курганский фонд Великого Благоверного князя Александра Невского». Он создан Курганской епархией РПЦ и ЗАО «Курганприбор-А» (руководители — сенатор Сергей Муратов и Анна Устюгова) для поддержки православной школы.