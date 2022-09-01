В курганской православной гимназии назначен новый директор

Митрополит Даниил рассказал о новом руководителе православной гимназии в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В частной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского новым директором назначен Максим Чубанов, который ранее работал заместителем директора по воспитательной работе. О новом руководителе рассказал курганский митрополит Даниил.

«В этом году в нашей школе появился новый директор. Он — курганец, вернулся на свою землю [с 2011 по 2021 годы работал в ХМАО]. Человек ревностный, талантливый и с горящим сердцем», — рассказал митрополит Даниил в интервью КГТРК.

Митрополит отметил, что количество детей в православной школе увеличилось на 100%. Ученики будут изучать иностранные языки, включая греческий, а также казачьи кадетские традиции.

В пресс-службе Курганской епархии URA.RU сообщили, что прежний директор Анатолий Додонов остался в школе, но по состоянию здоровья просил, чтобы его перевели на должность учителя. В православной школе обучение бесплатное, учредителем школы является благотворительный фонд «Курганский фонд Великого Благоверного князя Александра Невского». Он создан Курганской епархией РПЦ и ЗАО «Курганприбор-А» (руководители — сенатор Сергей Муратов и Анна Устюгова) для поддержки православной школы.