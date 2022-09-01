В Тюмени медиков принуждают прививаться от коронавируса

Медицинским работникам в Тюмени намекают на отстранение от работы, если они не привьются от коронавируса

02 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Медикам намекнули на отстранение от работы, в случае отказа от прививок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Тюмени медицинским работникам дают понять, что в случае отказа от вакцинации от коронавируса их могут отстранить от работы. Об этом URA.RU рассказала сотрудница одной из городских поликлиник. «На работе начались разговоры о том, что тем, кто не сделал ревакцинацию от коронавируса, стоит поспешить, иначе начнутся отстранения. Напрямую не угрожают, но намеки вполне понятны. Частично персонал согласен, но есть и те, кто „встают в позу“. Теперь ждем, действительно ли начнутся репрессии», — рассказала URA.RU медработник, пожелавшая остаться анонимной. В Тюменской области обязательная вакцинация от COVID-19, в том числе и для работников сферы здравоохранения, была введена в октябре 2021 года. Однако в июле 2022-го постановление главного санитарного врача было отменено. URA.RU обратилось за комментарием по ситуации в департамент здравоохранения Тюменской области. Там отметили, что в настоящее время есть необходимость максимально защитить медперсонал. «Медработники входят в число категорий, представители которых по роду деятельности подвергаются высокому риску заражения. В ситуации роста заболеваемости COVID-19 мы рекомендуем не отказываться от вакцинации. Тем не менее, решение о прививке может быть только добровольным. В случае, если на сотрудника оказывается давление, он может проинформировать об этом департамент или трудовую инспекцию», — отметили в ведомстве.

В Тюмени медицинским работникам дают понять, что в случае отказа от вакцинации от коронавируса их могут отстранить от работы. Об этом URA.RU рассказала сотрудница одной из городских поликлиник. «На работе начались разговоры о том, что тем, кто не сделал ревакцинацию от коронавируса, стоит поспешить, иначе начнутся отстранения. Напрямую не угрожают, но намеки вполне понятны. Частично персонал согласен, но есть и те, кто „встают в позу“. Теперь ждем, действительно ли начнутся репрессии», — рассказала URA.RU медработник, пожелавшая остаться анонимной. В Тюменской области обязательная вакцинация от COVID-19, в том числе и для работников сферы здравоохранения, была введена в октябре 2021 года. Однако в июле 2022-го постановление главного санитарного врача было отменено. URA.RU обратилось за комментарием по ситуации в департамент здравоохранения Тюменской области. Там отметили, что в настоящее время есть необходимость максимально защитить медперсонал. «Медработники входят в число категорий, представители которых по роду деятельности подвергаются высокому риску заражения. В ситуации роста заболеваемости COVID-19 мы рекомендуем не отказываться от вакцинации. Тем не менее, решение о прививке может быть только добровольным. В случае, если на сотрудника оказывается давление, он может проинформировать об этом департамент или трудовую инспекцию», — отметили в ведомстве.