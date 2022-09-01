Запорожцы призвали главу МАГАТЭ установить мирную зону возле АЭС

Жители Запорожской области призвали главу МАГАТЭ Гросси установить мирную зону в районе АЭС

01 сентября 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Запорожской области в ходе беседы с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси попросили его установить мирную зону возле атомной электростанции. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы активисты этого города, представляем простых жителей. Мы все в едином порыве подписали письмо с просьбой к вам прекратить безумие, прекратить стрельбу по атомной станции, по городу Энергодару. Мы просим объявить зону мира возле Запорожской АЭС, дабы предотвратить страшную трагедию, которая накроет весь мир. Мы собрали 20,6 тысяч подписей», — сказал один из жителей Энергодара в беседе с Гросси. Ранее Гросси во главе делегации МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС. Он пробыл на станции несколько часов, после чего покинул ее, оставив на ЗАЭС часть миссии МАГАТЭ. Гросси заявил, что успел увидеть «ключевые вещи», пишет RT. Визит миссии на атомную электростанцию в Энергодаре вызван регулярными обстрелами АЭС со стороны украинских войск. Госдума РФ призвала ООН и МАГАТЭ надавить на Украине и потребовать от нее прекратить обстрелы АЭС, пишет «Дни.ру». Накануне визита миссии МАГАТЭ группа украинских диверсантов попыталась захватить Запорожскую АЭС.

Жители Запорожской области в ходе беседы с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси попросили его установить мирную зону возле атомной электростанции. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы активисты этого города, представляем простых жителей. Мы все в едином порыве подписали письмо с просьбой к вам прекратить безумие, прекратить стрельбу по атомной станции, по городу Энергодару. Мы просим объявить зону мира возле Запорожской АЭС, дабы предотвратить страшную трагедию, которая накроет весь мир. Мы собрали 20,6 тысяч подписей», — сказал один из жителей Энергодара в беседе с Гросси. Ранее Гросси во главе делегации МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС. Он пробыл на станции несколько часов, после чего покинул ее, оставив на ЗАЭС часть миссии МАГАТЭ. Гросси заявил, что успел увидеть «ключевые вещи», пишет RT. Визит миссии на атомную электростанцию в Энергодаре вызван регулярными обстрелами АЭС со стороны украинских войск. Госдума РФ призвала ООН и МАГАТЭ надавить на Украине и потребовать от нее прекратить обстрелы АЭС, пишет «Дни.ру». Накануне визита миссии МАГАТЭ группа украинских диверсантов попыталась захватить Запорожскую АЭС.