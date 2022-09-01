В ЦБ предупредили россиян о превращении валютных счетов в «де-факто рублевые»

Первый зампред ЦБ Тулин: валютные депозиты в РФ стали фактически стали рублевыми

02 сентября 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Вводя комиссии за хранение валюты, банки делают «благое дело», уверен Тулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экономическая сущность валютных счетов населения изменилась, с введением антироссийских санкций они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. Об этом заявил первый зампред Центробанка (ЦБ) Дмитрий Тулин. По его словам, сложности с проведением валютных операций трансформировали природу депозитных продуктов. «Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в „токсичных“ валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — рассказал Тулин в интервью РБК. По мнению первого зампреда ЦБ, этот фактор привел к снижению привлекательности валютных счетов среди населения и девалютизации российской экономики. «Многие клиенты недовольны такой политикой банков. На самом же деле, выдавливая с помощью экономических мер своих клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов», — заверил он. В конце июня российским банкам разрешили применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам. Мера была направлена на снижение концентрации средств в валюте у кредитных организаций, то есть на девалютизацию экономики РФ. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверяла, что в России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты «даже при апокалиптическом сценарии». В Кремле предположили, что западные валюты будут востребованы в РФ по мере того, как будет восстанавливаться импорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономическая сущность валютных счетов населения изменилась, с введением антироссийских санкций они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. Об этом заявил первый зампред Центробанка (ЦБ) Дмитрий Тулин. По его словам, сложности с проведением валютных операций трансформировали природу депозитных продуктов. «Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в „токсичных“ валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — рассказал Тулин в интервью РБК. По мнению первого зампреда ЦБ, этот фактор привел к снижению привлекательности валютных счетов среди населения и девалютизации российской экономики. «Многие клиенты недовольны такой политикой банков. На самом же деле, выдавливая с помощью экономических мер своих клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов», — заверил он. В конце июня российским банкам разрешили применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам. Мера была направлена на снижение концентрации средств в валюте у кредитных организаций, то есть на девалютизацию экономики РФ. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверяла, что в России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты «даже при апокалиптическом сценарии». В Кремле предположили, что западные валюты будут востребованы в РФ по мере того, как будет восстанавливаться импорт.