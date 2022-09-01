На курганской границе с Казахстаном провели учения с авиацией

В Курганской области на границе с Казахстаном прошли командно-штабные учения

Пограничники отрабатывали задержание группы нарушителей совместно с росгвардейцами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области на российско-казахстанском участке границы прошло совместное командно-штабное учение Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и управления Росгвардии по Курганской области. Оперативные действия пограничники отработали с привлечением вертолета, сообщили URA.RU в пресс-службе пограничного управления.

«В ходе учения с привлечением авиации отработан комплекс оперативных, войсковых и режимно-пропускных мероприятий по выявлению и задержанию на государственной границе группы нарушителей границы, организаторов и пособников преступной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, руководитель учения отметил высокий уровень подготовки сотрудников подразделений, четко организованное взаимодействие и готовность к выполнению служебно-боевых задач по обеспечению пограничной безопасности. Результаты проведения учения способствовали совершенствованию слаженности в работе взаимодействующих сил и средств, развитию навыков элементов боевого порядка при возникновении кризисных ситуаций на государственной границе РФ.

Ранее URA.RU писало, что гражданина Украины поймали на курганской границе с Казахстаном. Мужчину на поезде заметил пограничник, состав остановили и задержали нарушителя. Нелегальный путешественник был оштрафован на 2000 рублей, а ОАО «РЖД» на 80 тысяч рублей.

В Курганской области на границе с Казахстаном прошли учения фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Учение курганских пограничников и росгвардейцев прошли с привлечением авиации фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям