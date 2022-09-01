Уехавший из Кургана экс-замгубернатора не может продать элитную квартиру

Бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев пытается продать квартиру

02 сентября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Бывший замгубернатора Анатолий Воробьев заявил, что не продает квартиру в элитном комплексе в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, который сейчас возглавляет акционерное общество «Новосибирскавтодор», с апреля не может продать элитную квартиру в Кургане. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Объявление о продаже опубликовано на одном из сайтов объявлений. «На трехкомнатную квартиру в элитном комплексе, которую чиновник приобрел, работая в правительстве Курганской области, пока нет покупателей. Объявление о ее продаже висит пятый месяц», — поделились инсайдеры. В объявлении, в частности указано, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Есть терраса и гардеробная. В разговоре с корреспондентом URA.RU Воробьев заявил, что никакую квартиру в Кургане не продает. Ранее URA.RU писало, Воробьев переехал в Курган из Ханты-Мансийского автономного в конце 2018 года. С января 2019 по февраль 2022 года он был заместителем главы региона. В том числе, отвечал за сферу строительства и ЖКХ. «Новосибирскавтодор» он возглавил в конце февраля. В апреле источники сообщили, что на продажу он выставил квартиру в элитном жилом комплексе в областном центре.

Бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, который сейчас возглавляет акционерное общество «Новосибирскавтодор», с апреля не может продать элитную квартиру в Кургане. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Объявление о продаже опубликовано на одном из сайтов объявлений. «На трехкомнатную квартиру в элитном комплексе, которую чиновник приобрел, работая в правительстве Курганской области, пока нет покупателей. Объявление о ее продаже висит пятый месяц», — поделились инсайдеры. В объявлении, в частности указано, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Есть терраса и гардеробная. В разговоре с корреспондентом URA.RU Воробьев заявил, что никакую квартиру в Кургане не продает. Ранее URA.RU писало, Воробьев переехал в Курган из Ханты-Мансийского автономного в конце 2018 года. С января 2019 по февраль 2022 года он был заместителем главы региона. В том числе, отвечал за сферу строительства и ЖКХ. «Новосибирскавтодор» он возглавил в конце февраля. В апреле источники сообщили, что на продажу он выставил квартиру в элитном жилом комплексе в областном центре.