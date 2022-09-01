01 сентября 2022

Уехавший из Кургана экс-замгубернатора не может продать элитную квартиру

Бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев пытается продать квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, воробьев анатолий
Бывший замгубернатора Анатолий Воробьев заявил, что не продает квартиру в элитном комплексе в Кургане Фото:

Бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, который сейчас возглавляет акционерное общество «Новосибирскавтодор», с апреля не может продать элитную квартиру в Кургане. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Объявление о продаже опубликовано на одном из сайтов объявлений.

«На трехкомнатную квартиру в элитном комплексе, которую чиновник приобрел, работая в правительстве Курганской области, пока нет покупателей. Объявление о ее продаже висит пятый месяц», — поделились инсайдеры. В объявлении, в частности указано, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Есть терраса и гардеробная. В разговоре с корреспондентом URA.RU Воробьев заявил, что никакую квартиру в Кургане не продает.

Ранее URA.RU писало, Воробьев переехал в Курган из Ханты-Мансийского автономного в конце 2018 года. С января 2019 по февраль 2022 года он был заместителем главы региона. В том числе, отвечал за сферу строительства и ЖКХ. «Новосибирскавтодор» он возглавил в конце февраля. В апреле источники сообщили, что на продажу он выставил квартиру в элитном жилом комплексе в областном центре.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, который сейчас возглавляет акционерное общество «Новосибирскавтодор», с апреля не может продать элитную квартиру в Кургане. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Объявление о продаже опубликовано на одном из сайтов объявлений. «На трехкомнатную квартиру в элитном комплексе, которую чиновник приобрел, работая в правительстве Курганской области, пока нет покупателей. Объявление о ее продаже висит пятый месяц», — поделились инсайдеры. В объявлении, в частности указано, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Есть терраса и гардеробная. В разговоре с корреспондентом URA.RU Воробьев заявил, что никакую квартиру в Кургане не продает. Ранее URA.RU писало, Воробьев переехал в Курган из Ханты-Мансийского автономного в конце 2018 года. С января 2019 по февраль 2022 года он был заместителем главы региона. В том числе, отвечал за сферу строительства и ЖКХ. «Новосибирскавтодор» он возглавил в конце февраля. В апреле источники сообщили, что на продажу он выставил квартиру в элитном жилом комплексе в областном центре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...