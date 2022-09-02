Подозреваемый в бандитизме курганский адвокат сменил фамилию и уехал в Челябинск

Подозреваемый в бандитизме курганский адвокат Александр Штингер работал в Челябинске после смены фамилии

Задержанный по подозрению в бандитизме курганский адвокат работал в Челябинске после смены фамилии Фото: Илья Московец © URA.RU

Адвокат Александр Штингер, задержанный по подозрению в участии в организованной преступной группе, поменял фамилию и отчество в 2012 году. Юрист, которого следователи связывают с курганской криминальной структурой двадцатилетней давности, последние годы активно представлял интересы подзащитных в судах Челябинска. Об этом свидетельствуют открытые источники судебной информации.

Штингер подал заявление о смене регистрационных данных адвоката из-за смены фамилии и отчества в мае 2012 года. «Изменение ФИО. До изменения: Первухин Александр Николаевич. ФИО после изменения: Штингер Александр Оттович», — сообщает портал с юридической информацией. Последние годы Штингер работал в Челябинске. Адвокат зарегистрирован защитником в обвинительных процесса о распространении наркотиков, мошенничестве в сфере страхования и другим уголовным делам.

«Был такой адвокат в Кургане, но уехал 8 лет назад в Челябинск. Вроде бы регистрация у него осталась курганская, время от времени сюда приезжает. Особыми профессиональными успехами не блистал.», — вспоминают источники из юридического корпуса. В настоящее время его статус приостановлен

Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики задержали адвоката по подозрению в бандитизме. Задержанного подозревают в связях с курганской ОПГ в начале 2000-х годов.