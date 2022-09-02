02 сентября 2022
01 сентября 2022

Курганские студенты получили стипендии от президента и правительства

В Курганской области студенты ШПГУ получили стипендии президента и правительства РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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День первый в УрФУ. Екатеринбург, студенты, день первый
Стипендии получили шесть студентов ШПГУ Фото:

За успехи в учебе и научной деятельности студенты Шадринского (Курганская область) педуниверситета получили стипендии президента и правительства. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Стипендии Президента РФ назначены: Вебер Алине Александровне (аспирант, 3 год), Манаковой Александре Витальевне (студент, 4 курс) и Сысолятиной Александре Алексеевне (студент 5 курс). Стипендии Правительства РФ назначены: Перфильевой Александре Владимировне (магистрант, 2 курс), Соловьевой Александре Леонидовне (студент, 4 курс) и Сухановой Анастасии Николаевне (студент, 4 курс)», — написано в сообщении в группе «Шадринск — часть России».

От университета ежегодно подаются документы с достижениями обучающихся и впервые все претенденты 2022 года вошли в перечень получателей престижной награды. «Это результат целенаправленной работы и активности самих обучающихся, а также профессиональной деятельности и поддержки их научных руководителей», — рассказала Наталья Скоробогатова, проректор по научной и инновационной работе вуза.

О том, что три студента Курганского госуниверситета стали получателями стипендий президента РФ за достижения в обучении и научной деятельности, URA.RU писало ранее. Также корреспонденты агентства сообщали о студентке политеха Курганского госуниверситета, которая будет получать стипендию от Путина.

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За успехи в учебе и научной деятельности студенты Шадринского (Курганская область) педуниверситета получили стипендии президента и правительства. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте». «Стипендии Президента РФ назначены: Вебер Алине Александровне (аспирант, 3 год), Манаковой Александре Витальевне (студент, 4 курс) и Сысолятиной Александре Алексеевне (студент 5 курс). Стипендии Правительства РФ назначены: Перфильевой Александре Владимировне (магистрант, 2 курс), Соловьевой Александре Леонидовне (студент, 4 курс) и Сухановой Анастасии Николаевне (студент, 4 курс)», — написано в сообщении в группе «Шадринск — часть России». От университета ежегодно подаются документы с достижениями обучающихся и впервые все претенденты 2022 года вошли в перечень получателей престижной награды. «Это результат целенаправленной работы и активности самих обучающихся, а также профессиональной деятельности и поддержки их научных руководителей», — рассказала Наталья Скоробогатова, проректор по научной и инновационной работе вуза. О том, что три студента Курганского госуниверситета стали получателями стипендий президента РФ за достижения в обучении и научной деятельности, URA.RU писало ранее. Также корреспонденты агентства сообщали о студентке политеха Курганского госуниверситета, которая будет получать стипендию от Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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