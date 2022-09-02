02 сентября 2022

Жители ЯНАО возмутились поведением фанатов Клавы Коки

Жители Надыма пожаловались в соцсетях на поклонников Клавы Коки
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Клавы Коки в Надыме прошел 2 сентября Фото:

Жителей Надыма возмутило поведение поклонников творчества Клавы Коки на ее концерте. Своими впечатлениями от концерта горожане поделились в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Впечатления после концерта: неадекватная толпа у сцены, всех толкали, на ноги наступали, орали друг на друга матом. Где ваше воспитание, надымчане?» — спрашивает пользователь соцсети.

«Вышла Клава Кока, что тут началось, люди начали бегать туда сюда, толкаться, всем же Клаву Коку надо увидеть», — написала анонимная жительница Надыма. Она пожаловалась, что толпа разлучила их с ребенком и потом ей было трудно вывести его с мероприятия.

Мнения пользователей на поведение молодежи разделились. Одни считают, что именно они вели себя неадекватно — устраивали драки, другие сообщают, что молодежь вела себя приличнее, чем взрослые жители.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме выступит Клава Кока и Валерия. Выступление Валерии состоится 3 сентября.

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Жителей Надыма возмутило поведение поклонников творчества Клавы Коки на ее концерте. Своими впечатлениями от концерта горожане поделились в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». «Впечатления после концерта: неадекватная толпа у сцены, всех толкали, на ноги наступали, орали друг на друга матом. Где ваше воспитание, надымчане?» — спрашивает пользователь соцсети. «Вышла Клава Кока, что тут началось, люди начали бегать туда сюда, толкаться, всем же Клаву Коку надо увидеть», — написала анонимная жительница Надыма. Она пожаловалась, что толпа разлучила их с ребенком и потом ей было трудно вывести его с мероприятия. Мнения пользователей на поведение молодежи разделились. Одни считают, что именно они вели себя неадекватно — устраивали драки, другие сообщают, что молодежь вела себя приличнее, чем взрослые жители. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме выступит Клава Кока и Валерия. Выступление Валерии состоится 3 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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