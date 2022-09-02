02 сентября 2022

Мэр из ЯНАО и звезды 90-х посадили рябины. Фото

Мэр Губкинского Андрей Гаранин и участники шоу-группы "На-На" посадили рябины
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Губкинского Андрей Гаранин и группа «На-На» посадили рябины Фото:

Мэр Губкинского Андрей Гаранин совместно с участниками группы «На-На», получившей известность в 90-е годы, высадил рябины. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ничего необычного. В Год экологии, 3 сентября, сажаем с группой „НА-НА“ рябины в любимом Губкинском!» — написал Гаранин в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что Гаранин провел последние выходные лета на рыбалке. Фото с уловом он похвастался в соцсети.

Мэр Губкинского Андрей Гаранин и участники группы «На-На»
Фото:

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Мэр Губкинского Андрей Гаранин совместно с участниками группы «На-На», получившей известность в 90-е годы, высадил рябины. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Ничего необычного. В Год экологии, 3 сентября, сажаем с группой „НА-НА“ рябины в любимом Губкинском!» — написал Гаранин в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что Гаранин провел последние выходные лета на рыбалке. Фото с уловом он похвастался в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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