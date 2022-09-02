Мэр Губкинского Андрей Гаранин и группа «На-На» посадили рябины
Мэр Губкинского Андрей Гаранин совместно с участниками группы «На-На», получившей известность в 90-е годы, высадил рябины. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Ничего необычного. В Год экологии, 3 сентября, сажаем с группой „НА-НА“ рябины в любимом Губкинском!» — написал Гаранин в соцсети.
Ранее URA.RU рассказало, что Гаранин провел последние выходные лета на рыбалке. Фото с уловом он похвастался в соцсети.
Мэр Губкинского Андрей Гаранин и участники группы «На-На»
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