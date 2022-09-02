Мэр Губкинского Андрей Гаранин и участники шоу-группы "На-На" посадили рябины

Мэр Губкинского Андрей Гаранин и группа «На-На» посадили рябины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Губкинского Андрей Гаранин совместно с участниками группы «На-На», получившей известность в 90-е годы, высадил рябины. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ничего необычного. В Год экологии, 3 сентября, сажаем с группой „НА-НА“ рябины в любимом Губкинском!» — написал Гаранин в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что Гаранин провел последние выходные лета на рыбалке. Фото с уловом он похвастался в соцсети.