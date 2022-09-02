ЯНАО и «НОВАТЭК» заключили соглашение о социальном развитии округа

Дмитрий Артюхов и Леонид Михельсон подписали соглашение о развитии социально-значимых проектов в ЯНАО

Губернатор Артюхов подписал соглашение с ПАО «НОВАТЭК» о социальных проектах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве в социально-значимых направлениях. При подписании присутствовали вице-премьер Правительства РФ Александр Новак и полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте.

«3 сентября, в Тарко-Сале подписано соглашение о сотрудничестве в социально-значимых направлениях между правительством региона и ПАО «НОВАТЭК», — сообщает пресс-служба. Соглашение направлено на реализацию программ по работе с детьми и молодежью, строительство, модернизацию и оснащение объектов образования, сохранение культурных традиций коренных народов.

Компания «НОВАТЭК» давно сотрудничает с Ямалом, в том числе и по социальным проектам. При участии компании был открыт Собский рыбзавод, построен культурный и образовательный центр в селе Гыда, неоднократно организовывался оздоровительный отдых детей и образовательные поездки.

Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО и Тюменская область подписали договор о сотрудничестве. Он предполагает совместную борьбу с лесными пожарами.