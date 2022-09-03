В Кургане велосипедист и водитель дорогого авто устроили скандал. Видео

В Кургане велосипедист и водитель авто за 16 миллионов устроили скандал

04 сентября 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Водитель Infiniti заявил, что велосипедист пнул по его машине за 16 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На одной из улиц Кургана поскандалили велосипедист и водитель. Велосипедист пересекал перекресток по диагонали, а водитель Infiniti, начав движение, его не заметил. В итоге столкновения не произошло, но владельцы транспортных средств нахамили друг другу. Велосипедист пнул машину и в ходе ссоры несколько раз прыснул перцовым баллончиком водителю в лицо. Видео появилось в группе «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте». URA.RU не публикует его полностью из-за потока нецензурной лексики. «Кто позволил велосипедисту ездить так по диагонали, он должен был пешком перейти по зебре. Второе: ударил по машине, тем самым спровоцировал водителя», — комментирует видео один из пользователей соцсетей. «Главное — это ездить по правилам и оставаться человеком. В данном случае я людей на видео не видел, а только двух истеричных неандертальцев», — высказался другой пользователь. На видео водитель Infiniti догоняет велосипедиста и в грубой форме говорит ему, что «по пешеходному переходу нужно пешком идти, понял?», велосипедист в ответ его оскорбляет и пинает по машине. Водитель выскакивает из авто со словами «ты пнул мою машину за 16 миллионов», идет в упор на велосипедиста и получает от него в лицо перцовым баллончиком. На опубликованном фрагменте видео с цензурой велосипедист звонит в полицию и сообщает, что «на него напал человек на автомобиле у остановки КГУ», попросив вызвать наряд. В этот момент водитель подходит и пинает по велосипеду, за что снова получает перцовым баллончиком в лицо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На одной из улиц Кургана поскандалили велосипедист и водитель. Велосипедист пересекал перекресток по диагонали, а водитель Infiniti, начав движение, его не заметил. В итоге столкновения не произошло, но владельцы транспортных средств нахамили друг другу. Велосипедист пнул машину и в ходе ссоры несколько раз прыснул перцовым баллончиком водителю в лицо. Видео появилось в группе «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте». URA.RU не публикует его полностью из-за потока нецензурной лексики. «Кто позволил велосипедисту ездить так по диагонали, он должен был пешком перейти по зебре. Второе: ударил по машине, тем самым спровоцировал водителя», — комментирует видео один из пользователей соцсетей. «Главное — это ездить по правилам и оставаться человеком. В данном случае я людей на видео не видел, а только двух истеричных неандертальцев», — высказался другой пользователь. На видео водитель Infiniti догоняет велосипедиста и в грубой форме говорит ему, что «по пешеходному переходу нужно пешком идти, понял?», велосипедист в ответ его оскорбляет и пинает по машине. Водитель выскакивает из авто со словами «ты пнул мою машину за 16 миллионов», идет в упор на велосипедиста и получает от него в лицо перцовым баллончиком. На опубликованном фрагменте видео с цензурой велосипедист звонит в полицию и сообщает, что «на него напал человек на автомобиле у остановки КГУ», попросив вызвать наряд. В этот момент водитель подходит и пинает по велосипеду, за что снова получает перцовым баллончиком в лицо.