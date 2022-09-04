04 сентября 2022

Киев выдвинул ФРГ «конкретные предложения» по поставкам немецких танков Leopard 2

DPA: Шмыгаль и Шольц обсудили пути поставок немецких танков Leopard 2
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина намерена получить немецкие танки Leopard 2 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Киеву танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

«Мы обсуждали этот вопрос (поставку Киеву танков Leopard 2 — прим. URA.RU). Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Украине эти танки», — приводит издание слова Шмыгаля. При этом украинский премьер отметил, что сейчас не может раскрыть «все договоренности и детали».

Страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Как выяснили СМИ, Германия поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. В августе Германия объявила об абсолютном дефиците собственных запасов оружия. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признавалась, что поставки на Украину находятся под угрозой.

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Киеву танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA. «Мы обсуждали этот вопрос (поставку Киеву танков Leopard 2 — прим. URA.RU). Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Украине эти танки», — приводит издание слова Шмыгаля. При этом украинский премьер отметил, что сейчас не может раскрыть «все договоренности и детали». Страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Как выяснили СМИ, Германия поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. В августе Германия объявила об абсолютном дефиците собственных запасов оружия. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признавалась, что поставки на Украину находятся под угрозой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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