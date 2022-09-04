Киев выдвинул ФРГ «конкретные предложения» по поставкам немецких танков Leopard 2

DPA: Шмыгаль и Шольц обсудили пути поставок немецких танков Leopard 2

05 сентября 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Украина намерена получить немецкие танки Leopard 2 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Киеву танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA. «Мы обсуждали этот вопрос (поставку Киеву танков Leopard 2 — прим. URA.RU). Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Украине эти танки», — приводит издание слова Шмыгаля. При этом украинский премьер отметил, что сейчас не может раскрыть «все договоренности и детали». Страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Как выяснили СМИ, Германия поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. В августе Германия объявила об абсолютном дефиците собственных запасов оружия. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признавалась, что поставки на Украину находятся под угрозой.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Киеву танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA. «Мы обсуждали этот вопрос (поставку Киеву танков Leopard 2 — прим. URA.RU). Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Украине эти танки», — приводит издание слова Шмыгаля. При этом украинский премьер отметил, что сейчас не может раскрыть «все договоренности и детали». Страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Как выяснили СМИ, Германия поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. В августе Германия объявила об абсолютном дефиците собственных запасов оружия. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признавалась, что поставки на Украину находятся под угрозой.