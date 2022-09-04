За год курганцы стали больше тратить на услуги ЖКХ

Жители Курганской области стали больше тратить на услуги ЖКХ

05 сентября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Сумма платежей за услуги ЖКХ среднестатистической семьи в Кургане выросла на 1338 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стало известно сколько потратила среднестатистическая семья Курганской области на оплату ЖКУ в 2021 году. Рейтинг регионов РФ опубликовали СМИ. «Расходы в месяц среднестатистической семьи региона на оплату ЖКУ и топлива за прошлый год, 40-я строчка, Курганская область — 3934 рубля», — написано на сайте РИА «Новости». В 2000 году область занимала 11 строчку рейтинга. Тогда платеж среднестатистической семьи составлял 2596 рублей. Дороже всех такие услуги в прошлом году обходились жителями столицы РФ — больше 10 тысяч рублей. Дешевле всего — жителям Республики Калмыкия — приблизительно 3,3 тысячи рублей. О том, что индексация тарифов за жилищно-коммунальные услуги дала толчок к росту цен на все остальные категории услуг в Курганской области, URA.RU сообщало ранее. В июле 2022 года показатель достиг отметки в 9,4%.

Стало известно сколько потратила среднестатистическая семья Курганской области на оплату ЖКУ в 2021 году. Рейтинг регионов РФ опубликовали СМИ. «Расходы в месяц среднестатистической семьи региона на оплату ЖКУ и топлива за прошлый год, 40-я строчка, Курганская область — 3934 рубля», — написано на сайте РИА «Новости». В 2000 году область занимала 11 строчку рейтинга. Тогда платеж среднестатистической семьи составлял 2596 рублей. Дороже всех такие услуги в прошлом году обходились жителями столицы РФ — больше 10 тысяч рублей. Дешевле всего — жителям Республики Калмыкия — приблизительно 3,3 тысячи рублей. О том, что индексация тарифов за жилищно-коммунальные услуги дала толчок к росту цен на все остальные категории услуг в Курганской области, URA.RU сообщало ранее. В июле 2022 года показатель достиг отметки в 9,4%.