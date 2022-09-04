Строительный надзор ЯНАО получил нового руководителя

Евгения Таран стала руководителем службы строительного надзора ЯНАО

Евгения Таран стала руководителем госстройнадзора ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Службу госстройнадзора ЯНАО возглавила финалистка открытого конкурса в кадровый резерв Евгения Таран. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, ранее она занимала должность первого зама службы.

«1 сентября 2022 года службу государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа возглавила Евгения Таран. С 2007 года работает в системе органов госстройнадзора. С 2020 года занимала должность первого заместителя руководителя службы. Является финалистом открытого конкурса в кадровый резерв службы госстройнадзора ЯНАО из 105 претендентов», — сообщили в пресс-службе.

В правительстве ЯНАО назначение подтвердили. Известно, что Евгения Таран будет следить за обеспечением безопасности строительных объектов, предотвращать нарушения технологии строительства и применение некачественных стройматериалов. «Также в ее обязанности входит работа на предупреждение по возникновению обманутых дольщиков на Ямале», — сообщили источники в правительстве.

Задачу повышения качества строительства в регионе ставил перед руководителями отрасли губернатор Артюхов. По его мнению надзор за работой подрядчиков должен быть повсеместным, а ответственность лежать как на регионе, так и на тех территориях, где непосредственно идут работы.

Ранее пост директора службы государственного строительного надзора ЯНАО занимал Алексей Сарнавский. Он покинул должность ради руководства единственной в России лаборатории криологии.