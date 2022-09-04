Мать свердловского подростка, изрезавшего девочку, заявила о буллинге в школе

Мать подростка, напавшего с ножом на школьницу под Екатеринбургом, пожаловалась на травлю

05 сентября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Подозреваемого якобы травили ровесники (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мать школьника, напавшего с ножом на 15-летнюю девочку в поселке Исток под Екатеринбургом, винит в случившемся одноклассников сына, которые якобы травили его и подвергали насмешкам. На эту версию женщина делает упор во время допросов, рассказал URA.RU источник в следственных органах. «Женщина пытается всю вину свалить на школу. Якобы ее сын подвергался травле, насмешкам, что и довело его до преступления. По ее словам, семья не виновата, только коллектив», — объяснил собеседник. Корреспондент обратился за комментарием в гимназию № 5 города Березовского, где учится подозреваемый в преступлении школьник. Директор Алексей Дорохин отказался от общения. «Во всем разбираются следственные органы, мы предоставили всю информацию», — ответил руководитель. «Никто над мальчиком в школе не издевался, никакого буллинга не было. Ребенок был тихим, спокойным, 1 сентября посетил торжественную линейку, потом гулял с другом, побывал у бабушки в гостях. Вероятно, родительница просто хочет отвести все претензии от семьи и свалить вину на школу», — утверждает другой собеседник из Березовского, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU сообщало, что 15-летний подросток с кухонным ножом напал на сверстницу в поселке Исток. С множественными колото-резаными ранениями головы и шеи школьница попала в реанимацию. Дело о нападении на девочку взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Отец пострадавшей заявил, что дочь не была знакома с нападавшим юношей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мать школьника, напавшего с ножом на 15-летнюю девочку в поселке Исток под Екатеринбургом, винит в случившемся одноклассников сына, которые якобы травили его и подвергали насмешкам. На эту версию женщина делает упор во время допросов, рассказал URA.RU источник в следственных органах. «Женщина пытается всю вину свалить на школу. Якобы ее сын подвергался травле, насмешкам, что и довело его до преступления. По ее словам, семья не виновата, только коллектив», — объяснил собеседник. Корреспондент обратился за комментарием в гимназию № 5 города Березовского, где учится подозреваемый в преступлении школьник. Директор Алексей Дорохин отказался от общения. «Во всем разбираются следственные органы, мы предоставили всю информацию», — ответил руководитель. «Никто над мальчиком в школе не издевался, никакого буллинга не было. Ребенок был тихим, спокойным, 1 сентября посетил торжественную линейку, потом гулял с другом, побывал у бабушки в гостях. Вероятно, родительница просто хочет отвести все претензии от семьи и свалить вину на школу», — утверждает другой собеседник из Березовского, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU сообщало, что 15-летний подросток с кухонным ножом напал на сверстницу в поселке Исток. С множественными колото-резаными ранениями головы и шеи школьница попала в реанимацию. Дело о нападении на девочку взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Отец пострадавшей заявил, что дочь не была знакома с нападавшим юношей.