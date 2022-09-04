Свидетели по делу курганского офицера ФСИН жалуются на давление следователей

Свидетели по делу Амаева утверждают, что на них оказывают давление (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На чеченском телевидении вышел специальный репортаж про курганского офицера ФСИН Хамзата Амаева, которого арестовали по обвинению в превышении полномочий и причинении травм гражданам, задержанных им при попытке переброса запрещенных предметов в колонию. 24-минутный материал показали на канале ЧГТРК «Грозный». В видеосюжете выступили свидетели, которые заявили о невиновности Амаева, а также рассказали о давлении со стороны курганских следователей.

«На нас производится постоянное давление. Просят дать показания против Хамзата, который в принципе ничего не совершал. Все полностью придумали. Нас где-то 10 человек говорили, что ничего такого не было. Те, кто дают показания против Амаева, просто очень сильно на него обижены». — рассказал ЧГТРК «Грозный» свидетель по делу Хамзата Амаева.

Другой свидетель считает, что против офицера ФСИН, которого в начале года поставили на пост замначальника оперативного отдела ИК-2, ополчился старый коллектив колонии. «Он [Амаев] был направлен в самую проблемную колонию, чтобы улучшить работу учреждения. За короткое время он смог добиться больших результатов. Но, видимо, коллективу это не понравилось и они обернулись против него», — рассказал свидетель.

Помимо оперативника, с которым в результате конфликта подрался Хамзат Амаев, по уголовным делам проходят еще два потерпевших. Это два бывших заключенных данного учреждения. «Потерпевшие характеризуются отрицательно. Один, который говорит, что в отношении него были совершены действия насильственного характера, является бывшим осужденным. Его неоднократно ловили в момент переброса запрещенных предметов. Все сотрудники знают, какой это человек. Поэтому считаю, что он просто решил оговорить сотрудника», — отметил еще один из свидетелей.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, адвокаты Александр Ломакин и Саид-Магомед Чапанов также считают, что в деле Амаева нет доказательной базы и оснований для заключения в СИЗО. «Свидетелей насчитывается где-то 10-12 человек, а верят почему-то только двум бывшим заключенным. Данные постановления о возбуждении уголовного дела является абсолютно необоснованными и подлежат обжалования согласно ст. 125 УПК РФ», — заявил Чапанов. Также в защиту Хамзата Амаева на телеканале ЧГТРК «Грозный» выступили его родители, родственники, бывшие учителя, директор, тренер и одноклассники.