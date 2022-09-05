Депутат Слуцкий: отношения РФ с Британией вряд ли могут быть хуже

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий: отношения РФ с Британией не могут стать еще хуже

05 сентября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий убежден, что прогнозы в отношениях РФ и Британии стабильно отрицательные Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отношения России и Великобритании находятся на таком низком уровне, что хуже быть не может. Такое мнение высказал лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Прогнозы стабильно отрицательные. Двусторонние отношения настолько сейчас на низком уровне, что хуже вряд ли могут быть», — об этом депутат написал в своем telegram-канале, комментируя переход Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Отношения России и Запада окончательно испортились после начала вынужденной спецоперации на Украине. Главная цель российских военных — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов. В ответ на это страны Евросоюза, а также США и Канада ввели жесткие экономические санкции. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что главная их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и роли в важнейших событиях. Слуцкий был членом переговорной группы в российско-украинском конфликте. Он отмечал, что возобновить их можно только на условиях России. Он рассказал, что ранее российско-украинские переговоры были приостановлены из-за позиции Киева по своим «национальным героям», дополняет «Федеральное агентство новостей». В частности — по героизации националистов, по чьим приказам были убиты тысячи мирных жителей по национальному признаку, — Степану Бандере и Роману Шухевичу, уточняет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отношения России и Великобритании находятся на таком низком уровне, что хуже быть не может. Такое мнение высказал лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Прогнозы стабильно отрицательные. Двусторонние отношения настолько сейчас на низком уровне, что хуже вряд ли могут быть», — об этом депутат написал в своем telegram-канале, комментируя переход Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Отношения России и Запада окончательно испортились после начала вынужденной спецоперации на Украине. Главная цель российских военных — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов. В ответ на это страны Евросоюза, а также США и Канада ввели жесткие экономические санкции. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что главная их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и роли в важнейших событиях. Слуцкий был членом переговорной группы в российско-украинском конфликте. Он отмечал, что возобновить их можно только на условиях России. Он рассказал, что ранее российско-украинские переговоры были приостановлены из-за позиции Киева по своим «национальным героям», дополняет «Федеральное агентство новостей». В частности — по героизации националистов, по чьим приказам были убиты тысячи мирных жителей по национальному признаку, — Степану Бандере и Роману Шухевичу, уточняет агентство Nation News.