Слуцкий назвал условие возобновления переговоров с Киевом

Переговоры могут идти только на условиях России, заявил Леонид Слуцкий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Возобновить переговоры с Украиной можно только на условиях России. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече со студентами в Ижевске.
«Сейчас переговоры можно возобновить, но только на условиях Москвы. Мы закончим только после зачистки всей этой нацистской нечисти», — приводит слова Слуцкого РИА «Новости».
Ранее в Кремле рассказали, о чем бы хотели поговорить с Зеленским. Предметом разговора может быть только то, как будут выполняться условия Москвы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов.
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