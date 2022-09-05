Слуцкий назвал условие возобновления переговоров с Киевом

Слуцкий: переговоры с Украиной возможны только на условиях РФ

05 сентября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Переговоры могут идти только на условиях России, заявил Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возобновить переговоры с Украиной можно только на условиях России. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече со студентами в Ижевске. «Сейчас переговоры можно возобновить, но только на условиях Москвы. Мы закончим только после зачистки всей этой нацистской нечисти», — приводит слова Слуцкого РИА «Новости». Ранее в Кремле рассказали, о чем бы хотели поговорить с Зеленским. Предметом разговора может быть только то, как будут выполняться условия Москвы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов.

Возобновить переговоры с Украиной можно только на условиях России. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече со студентами в Ижевске. «Сейчас переговоры можно возобновить, но только на условиях Москвы. Мы закончим только после зачистки всей этой нацистской нечисти», — приводит слова Слуцкого РИА «Новости». Ранее в Кремле рассказали, о чем бы хотели поговорить с Зеленским. Предметом разговора может быть только то, как будут выполняться условия Москвы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов.