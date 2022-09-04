04 сентября 2022

В Абхазии погибли туристы из Тюмени и Москвы

В Абхазии утонули туристы из Тюмени и Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, мчс, служба спасения, спасатель, озеро
На территории Абхазии утонули тюменец и москвич (архивное фото) Фото:

На территории Абхазии погибли двое россиян, один из которых являлся жителем Тюменской области, а второй москвичем. Мужчины утонули в акватории Гагры. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии.

«Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения», — сообщили в ведомстве. Детали произошедшего на данный момент устанавливаются.

При этом сотрудники МЧС Абхазии спасли другого туриста из России. Им оказался житель Уфы, которого доставили в больницу с состоянии средней степени тяжести.

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На территории Абхазии погибли двое россиян, один из которых являлся жителем Тюменской области, а второй москвичем. Мужчины утонули в акватории Гагры. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии. «Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения», — сообщили в ведомстве. Детали произошедшего на данный момент устанавливаются. При этом сотрудники МЧС Абхазии спасли другого туриста из России. Им оказался житель Уфы, которого доставили в больницу с состоянии средней степени тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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