В Абхазии погибли туристы из Тюмени и Москвы

На территории Абхазии утонули тюменец и москвич (архивное фото)
На территории Абхазии погибли двое россиян, один из которых являлся жителем Тюменской области, а второй москвичем. Мужчины утонули в акватории Гагры. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии.
«Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения», — сообщили в ведомстве. Детали произошедшего на данный момент устанавливаются.
При этом сотрудники МЧС Абхазии спасли другого туриста из России. Им оказался житель Уфы, которого доставили в больницу с состоянии средней степени тяжести.
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