В Абхазии погибли туристы из Тюмени и Москвы

В Абхазии утонули туристы из Тюмени и Москвы

05 сентября 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

На территории Абхазии утонули тюменец и москвич (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Абхазии погибли двое россиян, один из которых являлся жителем Тюменской области, а второй москвичем. Мужчины утонули в акватории Гагры. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии. «Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения», — сообщили в ведомстве. Детали произошедшего на данный момент устанавливаются. При этом сотрудники МЧС Абхазии спасли другого туриста из России. Им оказался житель Уфы, которого доставили в больницу с состоянии средней степени тяжести.

На территории Абхазии погибли двое россиян, один из которых являлся жителем Тюменской области, а второй москвичем. Мужчины утонули в акватории Гагры. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии. «Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения», — сообщили в ведомстве. Детали произошедшего на данный момент устанавливаются. При этом сотрудники МЧС Абхазии спасли другого туриста из России. Им оказался житель Уфы, которого доставили в больницу с состоянии средней степени тяжести.