Чеченского Героя России просят помочь арестованному офицеру ФСИН

Депутата Госдумы Делимханова попросили помочь арестованному офицеру ФСИН Хамзату Амаеву

Из-за дела офицера ФСИН написали обращение к депутату ГД от Чечни Адаму Делимханову (на фото в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который получил звание Героя России за участие в спецоперации на Украине, просят помочь в освобождении задержанного сотрудника курганской колонии №2 Хамзата Амаева. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель главы Чеченской Республики в УрФО Турпал Ильясов. Ранее отец офицера ФСИН жаловался Рамзану Кадырову, также за помощью обращались к депутату ГД Шамсаилу Саралиеву и омбудсмену Мансуру Солтаеву.

«Уважаемый Адам Султанович! Обращаюсь к Вам как к непримиримому защитнику справедливости и борцу с коррупцией с просьбой об объективном и беспристрастном разбирательстве в отношении уроженца Чеченской республики Хамзата Амаева. <…> Полагаю, что мера пресечения, не связанная с помещением в СИЗО, позволит исключить возможность воспрепятствования производству по уголовному делу и обеспечит соблюдение прав, предусмотренных Конституцией РФ», — говорится в обращении Ильясова.

По мнению представителя Кадырова на Урале, в отношении Амаева допущена предвзятость. Ильясов считает, что при всей неоднозначности уголовных дел против сотрудника ФСИН и с учетом положительных характеристик обвиняемого, Хамзату необходимо отменить меру пресечению под стражей.

Ранее URA.RU писало, что замначальника оперативного отдела ИК-2 Хамзата Амаева арестовали после драки с подчиненным. Против него возбудили три уголовных дела и отправили под стражу в СИЗО Челябинска. По информации инсайдеров, офицера ФСИН подставили коллеги, которым Амаев мешал вести запрещенный бизнес в колонии. Также сообщалось, что на чеченском телеканале ЧГТРК «Грозный» показали спецрепортаж про арестованного курганского силовика. В сюжете выступили свидетели по делу Амаева, которые рассказали, что на них оказывают давление курганские следователи.