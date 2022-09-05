Тюменские власти назвали условия, когда религиозная атрибутика в школах разрешена

Тюменские власти: носить религиозную атрибутику в школы можно только с коллективного разрешения

06 сентября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Алексей Райдер рассказал, при каком условии в школу можно носить хиджаб или другую религиозную атрибутику Фото: Лариса Рычкова © URA.RU В тюменских школах могут разрешить надевать религиозные атрибуты одежды, если такое решение коллективно примут управляющие советы и родительские комитеты учебных заведений. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Райдер, его слова приводит информационный центр правительства области. «Внесение изменений в требования к школьной форме — компетенция управляющих советов и родительских комитетов каждой школы. Еще в 2013 году каждая школа закрепила требования к одежде учащихся. Одни из ключевых принципов — „светский характер образования“. Любые вопросы, требующие корректировки установленных норм, могут быть внесены только путем коллективных обсуждений», — цитирует заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера инфоцентр правительства региона. Как пояснил замгубернатора, также являющийся директором областного департамента образования, согласно федеральному закону, в одежде учеников не может быть никакой религиозной или атеистической пропаганды. И если изменения этого правила не приняты и не закреплены на уровне школы, то запрет на религиозную атрибутику в стенах учебных заведений является легитимным. Ранее URA.RU писало, что в школе №88 одну из учениц не пускали на уроки из-за хиджаба, надетого на девочке. Родители ребенка сняли конфликт с директором на видео, скандал вышел на федеральный уровень. Мнения россиян разделились: одни поддерживали семью, другие — руководство школы. По итогу власти встретились с отцом ученицы и обсудили случившееся: девочке разрешили ходить на занятия с покрытой головой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменских школах могут разрешить надевать религиозные атрибуты одежды, если такое решение коллективно примут управляющие советы и родительские комитеты учебных заведений. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Райдер, его слова приводит информационный центр правительства области. «Внесение изменений в требования к школьной форме — компетенция управляющих советов и родительских комитетов каждой школы. Еще в 2013 году каждая школа закрепила требования к одежде учащихся. Одни из ключевых принципов — „светский характер образования“. Любые вопросы, требующие корректировки установленных норм, могут быть внесены только путем коллективных обсуждений», — цитирует заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера инфоцентр правительства региона. Как пояснил замгубернатора, также являющийся директором областного департамента образования, согласно федеральному закону, в одежде учеников не может быть никакой религиозной или атеистической пропаганды. И если изменения этого правила не приняты и не закреплены на уровне школы, то запрет на религиозную атрибутику в стенах учебных заведений является легитимным. Ранее URA.RU писало, что в школе №88 одну из учениц не пускали на уроки из-за хиджаба, надетого на девочке. Родители ребенка сняли конфликт с директором на видео, скандал вышел на федеральный уровень. Мнения россиян разделились: одни поддерживали семью, другие — руководство школы. По итогу власти встретились с отцом ученицы и обсудили случившееся: девочке разрешили ходить на занятия с покрытой головой.