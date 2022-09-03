Депутат Госдумы вступился за директора тюменской школы, которая не пустила «девочку в хиджабе»

Депутат Госдумы вступился за директора тюменской школы, которая не пустила "девочку в хиджабе"

04 сентября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Директор школы отказывалась пускать на занятия девочку в хиджабе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин заступился за директора тюменской школы, которая отказывалась пускать на уроки девочку из-за ношения хиджаба. Политик считает, что не нужно увольнять руководителя учебного заведения и винить ее в этом конфликте. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». «Я не думаю, что директора школы нужно увольнять. Российскому законодательству следовало бы определиться в своем отношении к принципу светского образования в России. Я бы не стал устраивать скандал из-за мусульманского платка, поскольку если мы откроем 87-ю статью закона об образовании, там содержится гораздо больше отступлений от светского характера российского образования. Фактически традиционным конфессиям дано право отбирать содержание программ, касающихся религиозных культур», — сообщил Смолин. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени директор школы не пускала на уроки девочку из-за ношения хиджаба. Адвокат Руслан Нагиев посоветовал родителям ученицы жаловаться на педагогов в прокуратуру. В конфликте пообещали разобраться в департаменте образования Тюменской области. За девочку вступились омбудсмен Чечни Мансур Солтаев и глава Союза мусульманок РФ Наиля Зиганшина.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин заступился за директора тюменской школы, которая отказывалась пускать на уроки девочку из-за ношения хиджаба. Политик считает, что не нужно увольнять руководителя учебного заведения и винить ее в этом конфликте. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». «Я не думаю, что директора школы нужно увольнять. Российскому законодательству следовало бы определиться в своем отношении к принципу светского образования в России. Я бы не стал устраивать скандал из-за мусульманского платка, поскольку если мы откроем 87-ю статью закона об образовании, там содержится гораздо больше отступлений от светского характера российского образования. Фактически традиционным конфессиям дано право отбирать содержание программ, касающихся религиозных культур», — сообщил Смолин. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени директор школы не пускала на уроки девочку из-за ношения хиджаба. Адвокат Руслан Нагиев посоветовал родителям ученицы жаловаться на педагогов в прокуратуру. В конфликте пообещали разобраться в департаменте образования Тюменской области. За девочку вступились омбудсмен Чечни Мансур Солтаев и глава Союза мусульманок РФ Наиля Зиганшина.