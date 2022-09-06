Шольц не поверил немцам, страдающим от санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не верит в народные волнения из-за газового кризиса

06 сентября 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц не считает, что газовый кризис может вызывать недовольство у немцев Фото: Bundesregierung\Bergmann новость из сюжета Газовый кризис в Европе Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что не верит в то, что украинский конфликт и сокращение поставок газа из России может вызывать народные волнения. Об этом политик заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Я не верю в такие зловещие прорицания», — заявил Олаф Шольц, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Однако он не отрицает, что Германия переживает тяжелые времена, которые вызваны украинским конфликтом и проблемами с поставками газа. Канцлер считает, что если Германия будет держаться вместе как страна, как нация, то она сможет пережить этот кризис. Он добавил, что ФРГ «сильная страна с крепкой экономикой» и стабильной демократией. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее немцы обрушились на власти из-за газопровода «Северный поток». В парламенте Германии призвали немцев протестовать против антироссийских санкций. Шольц обвиняет Россию в проблемах своей страны. В ФРГ призывают запустить «Северный поток — 2».

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что не верит в то, что украинский конфликт и сокращение поставок газа из России может вызывать народные волнения. Об этом политик заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Я не верю в такие зловещие прорицания», — заявил Олаф Шольц, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Однако он не отрицает, что Германия переживает тяжелые времена, которые вызваны украинским конфликтом и проблемами с поставками газа. Канцлер считает, что если Германия будет держаться вместе как страна, как нация, то она сможет пережить этот кризис. Он добавил, что ФРГ «сильная страна с крепкой экономикой» и стабильной демократией. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее немцы обрушились на власти из-за газопровода «Северный поток». В парламенте Германии призвали немцев протестовать против антироссийских санкций. Шольц обвиняет Россию в проблемах своей страны. В ФРГ призывают запустить «Северный поток — 2».