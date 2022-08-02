ММК и Виктор Рашников готовятся оспорить санкции США

03 августа 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Виктор Рашников попал под санкции вместе с комбинатом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) рассматривает возможность оспорить экономические санкции США введенные против ММК и председателя совета директоров Виктора Рашникова. Как заявила компания, менеджмент изучает эффект введенных ограничений. «Считаем санкции против В.Ф. Рашникова, ПАО „ММК“ и его дочерних компаний необоснованными и контрпродуктивными. Компания изучает принятое американскими властями решение, оценивает его потенциальный эффект и возможность оспаривания введенных санкций всеми доступными способами», — сообщил ММК на своем сайте. ММК и председатель совета директоров комбината Виктор Рашников вошли в новый расширенный санкционный список США против РФ, опубликованный 2 августа. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. Ранее Рашников попал под санкции Британии, и сейчас оспаривает это в Европейском суде. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Предыдущие ограничения, как отмечают российские власти, имели негативный эффект для Запада и привели к росту инфляции на товары и энергоресурсы.

Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) рассматривает возможность оспорить экономические санкции США введенные против ММК и председателя совета директоров Виктора Рашникова. Как заявила компания, менеджмент изучает эффект введенных ограничений. «Считаем санкции против В.Ф. Рашникова, ПАО „ММК“ и его дочерних компаний необоснованными и контрпродуктивными. Компания изучает принятое американскими властями решение, оценивает его потенциальный эффект и возможность оспаривания введенных санкций всеми доступными способами», — сообщил ММК на своем сайте. ММК и председатель совета директоров комбината Виктор Рашников вошли в новый расширенный санкционный список США против РФ, опубликованный 2 августа. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. Ранее Рашников попал под санкции Британии, и сейчас оспаривает это в Европейском суде. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Предыдущие ограничения, как отмечают российские власти, имели негативный эффект для Запада и привели к росту инфляции на товары и энергоресурсы.