02 августа 2022

ММК и Виктор Рашников готовятся оспорить санкции США

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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, рашников виктор
Виктор Рашников попал под санкции вместе с комбинатом Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) рассматривает возможность оспорить экономические санкции США введенные против ММК и председателя совета директоров Виктора Рашникова. Как заявила компания, менеджмент изучает эффект введенных ограничений.

«Считаем санкции против В.Ф. Рашникова, ПАО „ММК“ и его дочерних компаний необоснованными и контрпродуктивными. Компания изучает принятое американскими властями решение, оценивает его потенциальный эффект и возможность оспаривания введенных санкций всеми доступными способами», — сообщил ММК на своем сайте.

ММК и председатель совета директоров комбината Виктор Рашников вошли в новый расширенный санкционный список США против РФ, опубликованный 2 августа. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. Ранее Рашников попал под санкции Британии, и сейчас оспаривает это в Европейском суде.

Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Предыдущие ограничения, как отмечают российские власти, имели негативный эффект для Запада и привели к росту инфляции на товары и энергоресурсы.

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Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) рассматривает возможность оспорить экономические санкции США введенные против ММК и председателя совета директоров Виктора Рашникова. Как заявила компания, менеджмент изучает эффект введенных ограничений. «Считаем санкции против В.Ф. Рашникова, ПАО „ММК“ и его дочерних компаний необоснованными и контрпродуктивными. Компания изучает принятое американскими властями решение, оценивает его потенциальный эффект и возможность оспаривания введенных санкций всеми доступными способами», — сообщил ММК на своем сайте. ММК и председатель совета директоров комбината Виктор Рашников вошли в новый расширенный санкционный список США против РФ, опубликованный 2 августа. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. Ранее Рашников попал под санкции Британии, и сейчас оспаривает это в Европейском суде. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Предыдущие ограничения, как отмечают российские власти, имели негативный эффект для Запада и привели к росту инфляции на товары и энергоресурсы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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