Небензя: Россию разочаровал результат работы МАГАТЭ на Запорожской АЭС

07 сентября 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Россия ожидала указания источника обстрелов ЗАЭС в отчете МАГАТЭ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Россия сожалеет о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не указало источник обстрелов Запорожской АЭС в своем докладе по итогам визита на станцию в Энергодаре. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан. С пониманием относимся к вашему положению главы международного регулятора, но в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами», — приводит слова Небензи Пятый канал. По словам постпреда, Россия приветствует решение МАГАТЭ учредить постоянное присутствие на ЗАЭС и намерена оказать агентству необходимое содействие. «Это даст экспертам возможность самостоятельно оценивать ситуацию в режиме реального времени», — отметил Небензя. Ранее миссия МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС признала факты обстрелов станции. Помимо этого, агентство призвало организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По информации Минобороны РФ, ВСУ начали обстреливать атомную электростанцию в Энергодаре в ходе российской спецоперации по освобождению Донбасса. Так, 6 сентября, украинский снаряд разорвался возле второго энергоблока Запорожской АЭС.

Россия сожалеет о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не указало источник обстрелов Запорожской АЭС в своем докладе по итогам визита на станцию в Энергодаре. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан. С пониманием относимся к вашему положению главы международного регулятора, но в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами», — приводит слова Небензи Пятый канал. По словам постпреда, Россия приветствует решение МАГАТЭ учредить постоянное присутствие на ЗАЭС и намерена оказать агентству необходимое содействие. «Это даст экспертам возможность самостоятельно оценивать ситуацию в режиме реального времени», — отметил Небензя. Ранее миссия МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС признала факты обстрелов станции. Помимо этого, агентство призвало организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По информации Минобороны РФ, ВСУ начали обстреливать атомную электростанцию в Энергодаре в ходе российской спецоперации по освобождению Донбасса. Так, 6 сентября, украинский снаряд разорвался возле второго энергоблока Запорожской АЭС.