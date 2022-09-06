Бывший полицейский возглавил челябинский район

Депутаты Агаповского райсобрания поддержали кандидатуру Артема Яхимовича (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Бывший начальник полиции Артем Яхимович возглавил Агаповский район Челябинской области. За него 7 сентября проголосовали депутаты муниципального собрания, сообщил URA.RU вице-губернатор региона, председатель конкурсной комиссии Алексей Фартыгин.

«На сессии собрания депутатов Агаповского муниципального района из представленных конкурсной комиссией кандидатов главой муниципалитета избран Яхимович Артем Викторович. За него проголосовало 12 депутатов из 12, присутствовавших на сессии. Всего по списку в собрании 15 мандатов, из них замещено 14. За Яхимовича проголосовали 12 депутатов из 12, присутствовавших на заседании», — сказал Фартыгин.

Выборы в Агаповском районе состоялись досрочно. Экс-главу Байдавлета Тайбергенова в конце мая задержали сотрудники областного УФСБ. Признав вину, он заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против нескольких VIP-персон. Решения суда он ожидает вне стен СИЗО, устроившись юристом на Магнитогорскую обувную фабрику.

Занять место Тайбергенова захотели 17 человек, однако в ходе конкурса остались четверо, включая Яхимовича. Последний сейчас руководит структурой «Почты России», но до этого был начальником полиции района. В силу равноудаленности от местных элит его кандидатуру сочли оптимальной.