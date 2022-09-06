Студенты пермского вуза, пострадавшие от стрельбы, выступили в суде

Раненные во время стрельбы в Пермском госуниверситете студенты выступили в суде

07 сентября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Идет третий день судебного процесса по делу о нападении на ПГНИУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Студенты Пермского госуниверситета (ПГНИУ), в которых стрелял Тимур Бекмансуров, дали показания в Пермском краевом суде. Один из потерпевших, Антон Грехов, рассказал, что около 11:28 подошел к проходной университета вместе с другой студенткой вуза, Натальей Пантелеевой. В это время у проходной находилось около 20 студентов, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «У проходной я слышал несколько хлопков, похожих на выстрелы, но подумал, что это шины [лопнули]. Обернулся, увидел, [что в нашу сторону идет] Бекмансуров, началась беготня. Слышу выстрелы, разворачиваюсь, в этот время получил ранение в шею» — пояснил Грехов. Студент добавил, что успел добежать до одного из корпусов, где его встретили люди и оказали первую помощь. Наталья Пантелеева призналась, что изначально также приняла выстрелы за какие-то хлопки. «Я услышала позади себя какие-то хлопки, подумала, что это либо шины, либо петарды. Когда увидела стрелявшего, побежала к корпусу, встретили какого-то мужчину, он мне сказал бежать дальше, в сторону 8 корпуса. На тот момент мне показалось, что он [Бекмансуров] был в какой-то военной форме, я видела оружие, но не могу его описать», — вспомнила студентка. Девушка, по ее словам, была одета в толстовку с капюшоном. Дробь от выстрела попала ей в затылочную часть, в результате чего студентка получила гематому. Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября. В результате атаки на вуз погибли шесть человек, десятки были ранены и получили травмы. Подсудимый обвиняется в совершении шести преступлений, половина из которых относятся к категории особо тяжких. Судебный процесс по делу начался 5 сентября с выступления обвинения. На следующий день показания давали родственники погибших, которые сообщили о гражданских исках к подсудимому. Бекмансурову дадут слово после допросов потерпевших и свидетелей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студенты Пермского госуниверситета (ПГНИУ), в которых стрелял Тимур Бекмансуров, дали показания в Пермском краевом суде. Один из потерпевших, Антон Грехов, рассказал, что около 11:28 подошел к проходной университета вместе с другой студенткой вуза, Натальей Пантелеевой. В это время у проходной находилось около 20 студентов, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «У проходной я слышал несколько хлопков, похожих на выстрелы, но подумал, что это шины [лопнули]. Обернулся, увидел, [что в нашу сторону идет] Бекмансуров, началась беготня. Слышу выстрелы, разворачиваюсь, в этот время получил ранение в шею» — пояснил Грехов. Студент добавил, что успел добежать до одного из корпусов, где его встретили люди и оказали первую помощь. Наталья Пантелеева призналась, что изначально также приняла выстрелы за какие-то хлопки. «Я услышала позади себя какие-то хлопки, подумала, что это либо шины, либо петарды. Когда увидела стрелявшего, побежала к корпусу, встретили какого-то мужчину, он мне сказал бежать дальше, в сторону 8 корпуса. На тот момент мне показалось, что он [Бекмансуров] был в какой-то военной форме, я видела оружие, но не могу его описать», — вспомнила студентка. Девушка, по ее словам, была одета в толстовку с капюшоном. Дробь от выстрела попала ей в затылочную часть, в результате чего студентка получила гематому. Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября. В результате атаки на вуз погибли шесть человек, десятки были ранены и получили травмы. Подсудимый обвиняется в совершении шести преступлений, половина из которых относятся к категории особо тяжких. Судебный процесс по делу начался 5 сентября с выступления обвинения. На следующий день показания давали родственники погибших, которые сообщили о гражданских исках к подсудимому. Бекмансурову дадут слово после допросов потерпевших и свидетелей.