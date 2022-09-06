06 сентября 2022

После критики ОНФ курганский замгубернатора срочно приехал в Минстрой РФ

Замгубернатора Константин Малышев отчитался перед Минстроем РФ после критики ОНФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Константин Малышев посетил Москву 6 сентября Фото:

Замгубернатора Курганской области Константин Малышев рассказал в Москве заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Юрию Гордееву про благоустройство в регионе. Данная информация размещена на сайте областного департамента строительства и ЖКХ. В конце августа член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина раскритиковала благоустройство в муниципалитетах региона.

«Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев встретился с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым в рамках рабочего визита 6 сентября в Москве. На встрече обсуждалось участие региона в программе „Формирование комфортной городской среды“ и использование инфраструктурных бюджетных кредитов», — указано на сайте.

Малышев рассказал на встрече, что в регионе уже благоустроили 44 общественных и 25 дворовых территорий, и это составляет 76,7% от годового плана. Также он поделился планами развития Заозерного района в Кургане и города Далматово.

Встреча прошла в Москве
Фото:

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Замгубернатора Курганской области Константин Малышев рассказал в Москве заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Юрию Гордееву про благоустройство в регионе. Данная информация размещена на сайте областного департамента строительства и ЖКХ. В конце августа член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина раскритиковала благоустройство в муниципалитетах региона. «Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев встретился с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым в рамках рабочего визита 6 сентября в Москве. На встрече обсуждалось участие региона в программе „Формирование комфортной городской среды“ и использование инфраструктурных бюджетных кредитов», — указано на сайте. Малышев рассказал на встрече, что в регионе уже благоустроили 44 общественных и 25 дворовых территорий, и это составляет 76,7% от годового плана. Также он поделился планами развития Заозерного района в Кургане и города Далматово.
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