После критики ОНФ курганский замгубернатора срочно приехал в Минстрой РФ

Замгубернатора Константин Малышев отчитался перед Минстроем РФ после критики ОНФ

07 сентября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Константин Малышев посетил Москву 6 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Курганской области Константин Малышев рассказал в Москве заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Юрию Гордееву про благоустройство в регионе. Данная информация размещена на сайте областного департамента строительства и ЖКХ. В конце августа член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина раскритиковала благоустройство в муниципалитетах региона. «Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев встретился с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым в рамках рабочего визита 6 сентября в Москве. На встрече обсуждалось участие региона в программе „Формирование комфортной городской среды“ и использование инфраструктурных бюджетных кредитов», — указано на сайте. Малышев рассказал на встрече, что в регионе уже благоустроили 44 общественных и 25 дворовых территорий, и это составляет 76,7% от годового плана. Также он поделился планами развития Заозерного района в Кургане и города Далматово. Встреча прошла в Москве Фото: сайт Министерства России

Замгубернатора Курганской области Константин Малышев рассказал в Москве заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Юрию Гордееву про благоустройство в регионе. Данная информация размещена на сайте областного департамента строительства и ЖКХ. В конце августа член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина раскритиковала благоустройство в муниципалитетах региона. «Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев встретился с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым в рамках рабочего визита 6 сентября в Москве. На встрече обсуждалось участие региона в программе „Формирование комфортной городской среды“ и использование инфраструктурных бюджетных кредитов», — указано на сайте. Малышев рассказал на встрече, что в регионе уже благоустроили 44 общественных и 25 дворовых территорий, и это составляет 76,7% от годового плана. Также он поделился планами развития Заозерного района в Кургане и города Далматово.