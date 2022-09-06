В ДТП с загоревшимся бензовозом на курганской трассе пострадал человек

В Курганской области в ДТП на трассе пострадал человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В дорожном происшествии с грузовиком на федеральной трассе «Иртыш», произошедшем 7 сентября в Макушинском районе (Курганская область), получил травмы человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД.

«По предварительной информации на территории Макушинского района произошло столкновение автомобилей Фрейт-Лайнер и Лексус. <…> Есть пострадавший», — сообщили в управлении полиции. О состоянии пострадавшего в ДТП участника движения пока не сообщается.

После удара автомобилей автоцистерна, перевозящая топливо, загорелась. По информации очевидцев, происшествие случилось недалеко от поворота на село Коновалово.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских соцсетях появилось видео горящего бензовоза. Очевидцы сообщили о возгорании автоцистерны после аварии на федеральной автодороге.