В ДТП с загоревшимся бензовозом на курганской трассе пострадал человек

В дорожном происшествии с грузовиком на федеральной трассе «Иртыш», произошедшем 7 сентября в Макушинском районе (Курганская область), получил травмы человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД.
«По предварительной информации на территории Макушинского района произошло столкновение автомобилей Фрейт-Лайнер и Лексус. <…> Есть пострадавший», — сообщили в управлении полиции. О состоянии пострадавшего в ДТП участника движения пока не сообщается.
После удара автомобилей автоцистерна, перевозящая топливо, загорелась. По информации очевидцев, происшествие случилось недалеко от поворота на село Коновалово.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганских соцсетях появилось видео горящего бензовоза. Очевидцы сообщили о возгорании автоцистерны после аварии на федеральной автодороге.
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