06 сентября 2022

В ДТП с загоревшимся бензовозом на курганской трассе пострадал человек

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Разное. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
В Курганской области в ДТП на трассе пострадал человек Фото:

В дорожном происшествии с грузовиком на федеральной трассе «Иртыш», произошедшем 7 сентября в Макушинском районе (Курганская область), получил травмы человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД.

«По предварительной информации на территории Макушинского района произошло столкновение автомобилей Фрейт-Лайнер и Лексус. <…> Есть пострадавший», — сообщили в управлении полиции. О состоянии пострадавшего в ДТП участника движения пока не сообщается.

После удара автомобилей автоцистерна, перевозящая топливо, загорелась. По информации очевидцев, происшествие случилось недалеко от поворота на село Коновалово.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских соцсетях появилось видео горящего бензовоза. Очевидцы сообщили о возгорании автоцистерны после аварии на федеральной автодороге.

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В дорожном происшествии с грузовиком на федеральной трассе «Иртыш», произошедшем 7 сентября в Макушинском районе (Курганская область), получил травмы человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД. «По предварительной информации на территории Макушинского района произошло столкновение автомобилей Фрейт-Лайнер и Лексус. <…> Есть пострадавший», — сообщили в управлении полиции. О состоянии пострадавшего в ДТП участника движения пока не сообщается. После удара автомобилей автоцистерна, перевозящая топливо, загорелась. По информации очевидцев, происшествие случилось недалеко от поворота на село Коновалово. Ранее URA.RU сообщало, что в курганских соцсетях появилось видео горящего бензовоза. Очевидцы сообщили о возгорании автоцистерны после аварии на федеральной автодороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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