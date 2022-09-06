Жительница Кургана заявила, что школы отказались принять ребенка в 9 класс

07 сентября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Семья, переехавшая в Курган, не могла пристроить старшего ребенка в школу до 7 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана заявила, что городские школы не принимают ребенка на обучение в 9 класс. Семья с двумя детьми переехала в Курган из сельской местности. Младшую девочку в школу приняли, а девятикласснице — отказали в двух школах из-за отсутствия мест, рассказала URA.RU мама детей. «Ребенок при переезде из сельской местности в город по прописке не может устроится на обучение ни в одну школу. Летом ходили к директорам близлежащих школ, чтобы оформиться на обучение, и нас отправляли из одной школы в другую (говорили, что нет мест). 6 сентября ребенок не учится! Причем младшую дочь взяли в 6-й класс без проблем», — рассказала мама ученицы, уточнив, что отказы были устные. По словам собеседницы, директор одной из городских школ предложил родителям возить девочку в прежнюю сельскую школу. Но такой возможности у семьи нет. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, в ведении которой находятся городские школы. В пресс-службе мэрии ответили, что 1 сентября 2022 г. мама девочки обратилась в школу №5 города Кургана с заявлением о переводе своей младшей дочери. «В этот же день ребенок был зачислен в 6-й класс. При этом мать пояснила, что старшая дочь будет обучаться в МБОУ „Центр образования“. До сегодняшнего дня родители по вопросам зачисления их старшей дочери в 9 класс в школы города Кургана и в управление образования не обращались. О том, что девочка не обучается в „Центре образования“, стало известно сегодня», — говорится в ответе на запрос агентства. 7 сентября девочка была зачислена в 9-й класс в школу № 5. В мэрии уточнили, что школа может не принять ребенка по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родителям следует обратиться в управление образования департамента социальной политики Администрации города (ул. Куйбышева, 111 или по телефону: 42-88-54) для определения школы, где есть свободные места и в которой будет обучаться ребенок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана заявила, что городские школы не принимают ребенка на обучение в 9 класс. Семья с двумя детьми переехала в Курган из сельской местности. Младшую девочку в школу приняли, а девятикласснице — отказали в двух школах из-за отсутствия мест, рассказала URA.RU мама детей. «Ребенок при переезде из сельской местности в город по прописке не может устроится на обучение ни в одну школу. Летом ходили к директорам близлежащих школ, чтобы оформиться на обучение, и нас отправляли из одной школы в другую (говорили, что нет мест). 6 сентября ребенок не учится! Причем младшую дочь взяли в 6-й класс без проблем», — рассказала мама ученицы, уточнив, что отказы были устные. По словам собеседницы, директор одной из городских школ предложил родителям возить девочку в прежнюю сельскую школу. Но такой возможности у семьи нет. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, в ведении которой находятся городские школы. В пресс-службе мэрии ответили, что 1 сентября 2022 г. мама девочки обратилась в школу №5 города Кургана с заявлением о переводе своей младшей дочери. «В этот же день ребенок был зачислен в 6-й класс. При этом мать пояснила, что старшая дочь будет обучаться в МБОУ „Центр образования“. До сегодняшнего дня родители по вопросам зачисления их старшей дочери в 9 класс в школы города Кургана и в управление образования не обращались. О том, что девочка не обучается в „Центре образования“, стало известно сегодня», — говорится в ответе на запрос агентства. 7 сентября девочка была зачислена в 9-й класс в школу № 5. В мэрии уточнили, что школа может не принять ребенка по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родителям следует обратиться в управление образования департамента социальной политики Администрации города (ул. Куйбышева, 111 или по телефону: 42-88-54) для определения школы, где есть свободные места и в которой будет обучаться ребенок.