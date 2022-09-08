Путин открыл новый участок трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом. Фото, видео

08 сентября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал старт движению по полностью четырехполосной трассе между Свердловской и Челябинской областями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 8 сентября по видеосвязи принял участие в церемонии открытия 40-километрового участка трассы М-5 «Урал» на отрезке, связывающем Челябинск и Екатеринбург. Об этом передает с места события корреспондент URA.RU. После реконструкции дорога между столицами Свердловской и Челябинской областей стала четырехполосной на всем протяжении. «Сегодня мы открываем сразу несколько протяженных участков автодорог. Так, после реконструкции будет запущено движение по участку трассы М-5. Его расширение до четырех полос позволит улучшить транспортное сообщение между крупнейшими городами Урала, Челябинском и Екатеринбургом», — заявил глава государства. Долгое время двухполосный участок с 79-го по 121-й километр был перегружен трафиком — за сутки по нему проходит до 15 тысяч машин. В результате его решили расширить до четырех полос. Начавшиеся два года назад работы шли с опережением графика. Так, в 2020 году сдали в эксплуатацию 12 км вместо запланированных 8 км, в 2021 году — 19 км вместо запланированных 12,5 км. Теперь в эксплуатацию запустили оставшиеся 9 километров. Участок Челябинск — Екатеринбург станет частью проекта трассы М-12. Он предусматривает строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая свяжет Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части страны (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года глава государства предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Полностью завершить проект планируется в 2024 году. Владимир Путин обратился к собравшимся по видеосвязи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Теперь дорога расширена на всем протяжении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин 8 сентября по видеосвязи принял участие в церемонии открытия 40-километрового участка трассы М-5 «Урал» на отрезке, связывающем Челябинск и Екатеринбург. Об этом передает с места события корреспондент URA.RU. После реконструкции дорога между столицами Свердловской и Челябинской областей стала четырехполосной на всем протяжении. «Сегодня мы открываем сразу несколько протяженных участков автодорог. Так, после реконструкции будет запущено движение по участку трассы М-5. Его расширение до четырех полос позволит улучшить транспортное сообщение между крупнейшими городами Урала, Челябинском и Екатеринбургом», — заявил глава государства. Долгое время двухполосный участок с 79-го по 121-й километр был перегружен трафиком — за сутки по нему проходит до 15 тысяч машин. В результате его решили расширить до четырех полос. Начавшиеся два года назад работы шли с опережением графика. Так, в 2020 году сдали в эксплуатацию 12 км вместо запланированных 8 км, в 2021 году — 19 км вместо запланированных 12,5 км. Теперь в эксплуатацию запустили оставшиеся 9 километров. Участок Челябинск — Екатеринбург станет частью проекта трассы М-12. Он предусматривает строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая свяжет Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части страны (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года глава государства предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Полностью завершить проект планируется в 2024 году.