Последний долгострой в ЯНАО исключили из реестра проблемных домов

32 обманутых дольщика смогли оформить квартиры в собственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из реестра проблемных объектов исключили последний долгострой в ЯНАО, который находился в Тарко-Сале на улице Республики. Как сообщается на сайте правительства округа, права обманутых дольщиков были восстановлены.

«Дом в Тарко-Сале по улице Республики исключен из Единого реестра проблемных объектов России. Права граждан полностью восстановлены, 32 некогда обманутых дольщика могут оформить квартиры в собственность», — говорится в сообщении. В правительстве отметили, что данный долгострой был последним в регионе, включенным в единый реестр проблемных объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что обманутые дольщики из Ноябрьска собирались пожаловаться президенту Путину на бездействие местных властей. Правительство региона пообещало создать фонд, который должен был решить проблемы дольщиков, но решение не исполнили. Артюхов посетил долгострой в 2021 году, но решение проблемы не озвучили.