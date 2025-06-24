Орлов хочет побыть мэром Екатеринбурга еще один срок

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Алексей Орлов сегодня отчитывался о работе за год перед депутатами
Алексей Орлов сегодня отчитывался о работе за год перед депутатами Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, чьи полномочия истекают в феврале 2026 года, хотел бы остаться еще на один срок. На это указывает его комментарий к отчету о работе за 2024 год, который он сегодня представлял в гордуме.

«Хочу выразить надежду, что через год, при условии поддержки губернатора, населения, депутатов, я представлю вам очередной отчет о работе городской администрации», — заявил Орлов. Екатеринбургом он руководит с февраля 2021 года, до этого занимал пост замгубернатора в свердловском правительстве. 

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, чьи полномочия истекают в феврале 2026 года, хотел бы остаться еще на один срок. На это указывает его комментарий к отчету о работе за 2024 год, который он сегодня представлял в гордуме. «Хочу выразить надежду, что через год, при условии поддержки губернатора, населения, депутатов, я представлю вам очередной отчет о работе городской администрации», — заявил Орлов. Екатеринбургом он руководит с февраля 2021 года, до этого занимал пост замгубернатора в свердловском правительстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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