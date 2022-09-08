Задержанного курганского адвоката проверят на причастность к громким убийствам

Подозреваемого в бандитизме курганского адвоката проверят на причастность к убийствам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанного по подозрению в бандитизме адвоката Александра Штингера следствие проверит на причастность к убийствам криминального авторитета Сурена Арутюняна и журналиста Владимира Кирсанова. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к следственным органам.

«Штингера, помимо ст. 209 УК РФ, ждет проверка на причастность к громким убийствам, в которых подозревают курганскую ОПГ «Локомотив», — не сомневаются источники из числа силовиков. Ранее по делам Арутюняна и Кирсанова начата проверка в отношении задержанного Ивана Курпишева, который также может быть связан с группировкой.

Следователи подозревают, что задержанные уроженцы Кургана, которых считаются причастными к деятельности «локомотивцев», могут сообщить новые данные об убийстве журналиста Владимира Кирсанова. Он пропал 17 мая 2001 года в Кургане по пути в свой гараж. Позднее полиция нашла его вещи возле реки Тобол и следы крови у гаража, однако тело Кирсанова так и не смогла обнаружить. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается до сих пор.

Другим резонансным делом, к которому могут быть причастны Курпишев и Штингер, стало убийство в 2009 году «крышевавшего» Центральный рынок в Кургане криминального авторитета Сурена Арутюняна. По неофициальной версии источников, близких к силовым структурам, Курпишев мог дать часть денег исполнителям на заказ убийства Арутюняна.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали в московском аэропорту уроженца Кургана по подозрению к причастности к убийствам. Также в конце лета следственными органами был задержан адвокат, которого считают причастным к деяниям курганской ОПГ.