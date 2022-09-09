Yahoo News Japan: Россия заработала на санкциях Запада

10 сентября 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Россия продолжает зарабатывать на экспорте нефти, несмотря на санкции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Читатели японского издания Yahoo News Japan заявили о бесполезности введенных Западом антироссийских санкций. Портал опубликовал материал, в котором сообщалось о росте российских доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на введенные Западом ограничения. По словам автора, хотя европейские страны взяли курс на отказ от российских нефти и газа, Москва продолжила экспорт энергоресурсов, перенаправив его на азиатские и ближневосточные рынки. Причем российское топливо закупают не только Индия и Китай, но и Саудовская Аравия и ОАЭ — экспортеры углеводородов. Ближневосточные монархии фактически проигнорировали требование США увеличить добычу нефти, чтобы сбить взлетевшие до близких к рекордным значениям. Таким образом, «развитые страны, которые не смогли нанести России сокрушительный удар одними санкциями, стали заложниками и даже жертвами собственных экономик», резюмировал обозреватель. Страны Запада ввели жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения коснулись энергетического, финансового и банковского секторов. В частности, «недружественные страны» пытаются добиться ограничения предельной цены на российские энергоресурсы. По мнению Вашингтона, цена за баррель нефти должна держаться на отметке 40-60 долларов. Однако, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустин, попытка Запада ограничить энергетический экспорт привела к росту нефтегазовых доходов в России. Британский журнал The Spectator сделал вывод, что самым большим провалом президента США Джо Байдена стали антироссийские санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели японского издания Yahoo News Japan заявили о бесполезности введенных Западом антироссийских санкций. Портал опубликовал материал, в котором сообщалось о росте российских доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на введенные Западом ограничения. По словам автора, хотя европейские страны взяли курс на отказ от российских нефти и газа, Москва продолжила экспорт энергоресурсов, перенаправив его на азиатские и ближневосточные рынки. Причем российское топливо закупают не только Индия и Китай, но и Саудовская Аравия и ОАЭ — экспортеры углеводородов. Ближневосточные монархии фактически проигнорировали требование США увеличить добычу нефти, чтобы сбить взлетевшие до близких к рекордным значениям. Таким образом, «развитые страны, которые не смогли нанести России сокрушительный удар одними санкциями, стали заложниками и даже жертвами собственных экономик», резюмировал обозреватель. Страны Запада ввели жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения коснулись энергетического, финансового и банковского секторов. В частности, «недружественные страны» пытаются добиться ограничения предельной цены на российские энергоресурсы. По мнению Вашингтона, цена за баррель нефти должна держаться на отметке 40-60 долларов. Однако, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустин, попытка Запада ограничить энергетический экспорт привела к росту нефтегазовых доходов в России. Британский журнал The Spectator сделал вывод, что самым большим провалом президента США Джо Байдена стали антироссийские санкции.