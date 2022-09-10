Власти Кургана призывают поддержать предпринимателей на ярмарке

В Кургане открылась Александровская ярмарка

Большая ярмарка на Троицкой площади продлится до 20 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана обратились к местным жителям с просьбой поддержать предпринимателей на открывшейся Александровской ярмарке. На Троицкой площади до 20 сентября будут работать десятки торговых рядов с продукцией от местных производителей. Во время торговли учреждения соцсферы могут заключить договор с предпринимателями на поставку товаров со скидкой, сообщают в городской мэрии.

«Всем советую посетить. Здесь можно приобрести местную продукцию и товары, которые представлены сельхозтоваропроизводителями из Кургана и Курганской области. Мед, сыр, овощи, колбасы — ассортимент огромный. А главное — продукция очень вкусная и экологически чистая. Все торговые места представлены предпринимателям совершенно бесплатно», — сказала мэр Кургана Елена Ситникова на открытии ярмарки.

Работа ярмарки сопровождается выступлениями местных исполнителей, танцевальных коллективов, запланированы театрализованные постановки и экскурсии «Курган торговый». После недельной ярмарочной торговли 17 сентября на Троицкой площади пройдет концерт в честь тружеников села, на котором выступит певица Пелагея. По словам губернатора региона Вадима Шумкова, день тружеников села отметят в Кургане впервые.

Открытие Александровской ярмарки в Кургане 10 сентября Telegram-канал Елены Ситниковой

Власти Кургана призывают жителей поддержать местных производителей Telegram-канал Елены Ситниковой