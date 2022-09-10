В ХМАО усилили контроль за выборами

В ХМАО усилили контроль за выборами, увеличив количество наблюдателей

11 сентября 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

На избирательных участках стало больше наблюдателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В ХМАО на избирательных участках увеличили количество общественных наблюдателей. Об этом URA.RU сообщила председатель общественной палаты ХМАО Ирина Максимова. «Обычно мы подбирали двух наблюдателей на участок, но в этом году изменилась нормативно-правовая база, и сейчас от общественного совета закрепляется три наблюдателя за участком. Это очень удобно, люди не устают и более внимательны при работе. А тем более при нынешних выборах, в которых досрочные голосования начались с 31 августа», — сообщила Максимова. Кроме этого, в этом году еще одно новшество — бюллетени досрочно проголосовавших упаковывают в отдельные конверты. После чего на нем расписывается избиратель, члены избирательной комиссии и наблюдатель от общественного совета. Раньше все бюллетени просто хранили в сейф-пакете. «Тем самым общественный наблюдатель подтверждает, что видел голосовавшего и он в действительности проголосовал», — добавила Максимова. Всего в ХМАО на избирательных участках работают 163 наблюдателя и 13 координаторов. Как заявила Максимова, серьезных нарушении в дни досрочного голосования зафиксировано не было. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выборах до открытия участков уже проголосовали почти 9% избирателей. Они приняли участие в выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах.

В ХМАО на избирательных участках увеличили количество общественных наблюдателей. Об этом URA.RU сообщила председатель общественной палаты ХМАО Ирина Максимова. «Обычно мы подбирали двух наблюдателей на участок, но в этом году изменилась нормативно-правовая база, и сейчас от общественного совета закрепляется три наблюдателя за участком. Это очень удобно, люди не устают и более внимательны при работе. А тем более при нынешних выборах, в которых досрочные голосования начались с 31 августа», — сообщила Максимова. Кроме этого, в этом году еще одно новшество — бюллетени досрочно проголосовавших упаковывают в отдельные конверты. После чего на нем расписывается избиратель, члены избирательной комиссии и наблюдатель от общественного совета. Раньше все бюллетени просто хранили в сейф-пакете. «Тем самым общественный наблюдатель подтверждает, что видел голосовавшего и он в действительности проголосовал», — добавила Максимова. Всего в ХМАО на избирательных участках работают 163 наблюдателя и 13 координаторов. Как заявила Максимова, серьезных нарушении в дни досрочного голосования зафиксировано не было. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выборах до открытия участков уже проголосовали почти 9% избирателей. Они приняли участие в выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах.