Губернатор ХМАО обратился к землякам в день единения России и Белорусии

В Югре глава региона Руслан Кухарук поздравил соотечественников с Днем единения народов России и Беларуси. Он подчеркнул, что автономный округ и республика имеют давние дружеские и экономические связи.
«Сотрудничество между нашим округом и Республикой Беларусь активно развивается. У нас есть города-побратимы — это Югорск и Шкловский район Могилевской области, Белоярский район и город Витебск, а также Сургут и Гомель», — отметил Кухарук. Югорские компании успешно выходят на белорусский рынок, а ученые, спортсмены, общественные деятели, предприниматели и молодежь из соседней страны регулярно приезжают на соревнования, форумы и стажировки в автономном округе.
«Это яркий пример того, как сотрудничество делает нас сильнее и открывает новые возможности для развития. День единения народов России и Беларуси — праздник, который символизирует крепкую дружбу, общую историю и духовное единство наших братских территорий», — заключил глава региона.
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