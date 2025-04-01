01 апреля 2025

Губернатор ХМАО обратился к землякам в день единения России и Белорусии

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Губернатор Югры поздравил с Днем единения народов России и Беларуси
Губернатор Югры поздравил с Днем единения народов России и Беларуси Фото:

В Югре глава региона Руслан Кухарук поздравил соотечественников с Днем единения народов России и Беларуси. Он подчеркнул, что автономный округ и республика имеют давние дружеские и экономические связи.

«Сотрудничество между нашим округом и Республикой Беларусь активно развивается. У нас есть города-побратимы — это Югорск и Шкловский район Могилевской области, Белоярский район и город Витебск, а также Сургут и Гомель», — отметил Кухарук. Югорские компании успешно выходят на белорусский рынок, а ученые, спортсмены, общественные деятели, предприниматели и молодежь из соседней страны регулярно приезжают на соревнования, форумы и стажировки в автономном округе.

«Это яркий пример того, как сотрудничество делает нас сильнее и открывает новые возможности для развития. День единения народов России и Беларуси — праздник, который символизирует крепкую дружбу, общую историю и духовное единство наших братских территорий», — заключил глава региона.

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В Югре глава региона Руслан Кухарук поздравил соотечественников с Днем единения народов России и Беларуси. Он подчеркнул, что автономный округ и республика имеют давние дружеские и экономические связи. «Сотрудничество между нашим округом и Республикой Беларусь активно развивается. У нас есть города-побратимы — это Югорск и Шкловский район Могилевской области, Белоярский район и город Витебск, а также Сургут и Гомель», — отметил Кухарук. Югорские компании успешно выходят на белорусский рынок, а ученые, спортсмены, общественные деятели, предприниматели и молодежь из соседней страны регулярно приезжают на соревнования, форумы и стажировки в автономном округе. «Это яркий пример того, как сотрудничество делает нас сильнее и открывает новые возможности для развития. День единения народов России и Беларуси — праздник, который символизирует крепкую дружбу, общую историю и духовное единство наших братских территорий», — заключил глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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