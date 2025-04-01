На 100 заключенных браков приходится 109 разводов
В 2025 году в ХМАО число разводов превысило количество заключенных браков. Об этом сообщается на сайте Тюменьстата.
«В январе 2025 года в округе официально зарегистрировала отношения 591 пара, развелись — 645. То есть на 100 заключенных браков приходится 109 разводов», — сказано в сообщении.
Несмотря на негативную статистику этого года, в прошлом январе разводов было еще больше — 516 пар заключили брак, а 881 пара развелась. Всего на 100 заключенных браков пришелся 171 развод.
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