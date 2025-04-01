01 апреля 2025

В ХМАО число разводов превысило количество заключенных браков

© Служба новостей «URA.RU»
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На 100 заключенных браков приходится 109 разводов
На 100 заключенных браков приходится 109 разводов Фото:

В 2025 году в ХМАО число разводов превысило количество заключенных браков. Об этом сообщается на сайте Тюменьстата.

«В январе 2025 года в округе официально зарегистрировала отношения 591 пара, развелись — 645. То есть на 100 заключенных браков приходится 109 разводов», — сказано в сообщении.

Несмотря на негативную статистику этого года, в прошлом январе разводов было еще больше — 516 пар заключили брак, а 881 пара развелась. Всего на 100 заключенных браков пришелся 171 развод.

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В 2025 году в ХМАО число разводов превысило количество заключенных браков. Об этом сообщается на сайте Тюменьстата. «В январе 2025 года в округе официально зарегистрировала отношения 591 пара, развелись — 645. То есть на 100 заключенных браков приходится 109 разводов», — сказано в сообщении. Несмотря на негативную статистику этого года, в прошлом январе разводов было еще больше — 516 пар заключили брак, а 881 пара развелась. Всего на 100 заключенных браков пришелся 171 развод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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