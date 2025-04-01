01 апреля 2025

В ХМАО дети из-за пристава не получили алиментов на 23 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебному приставу грозит уголовная ответственность за халатность и злоупотребление полномочиями
Судебному приставу грозит уголовная ответственность за халатность и злоупотребление полномочиями Фото:

В Нижневартовске из-за судебного пристава дети не получили алиментов на сумму свыше 23 миллионов рублей. Ей грозит уголовная ответственность за халатность и служебный подлог, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«[Обвиняемая] принимала незаконные решения о прекращении и окончании исполнительных производств при наличии фактической задолженности по алиментам. В результате её незаконных действий граждане своевременно и в полном объеме не получали денежные средства на содержание несовершеннолетних детей на общую сумму более 23 млн рублей.», — сообщили агентству в надзорном ведомстве.

В следственном комитете добавили, что обвиняемая три года скрывала задолженности алиментщиков и незаконно прекращала исполнительные производства. Ей вменяется четыре статьи УК РФ: злоупотребление и превышение полномочий, халатность и служебный подлог.

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В Нижневартовске из-за судебного пристава дети не получили алиментов на сумму свыше 23 миллионов рублей. Ей грозит уголовная ответственность за халатность и служебный подлог, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «[Обвиняемая] принимала незаконные решения о прекращении и окончании исполнительных производств при наличии фактической задолженности по алиментам. В результате её незаконных действий граждане своевременно и в полном объеме не получали денежные средства на содержание несовершеннолетних детей на общую сумму более 23 млн рублей.», — сообщили агентству в надзорном ведомстве. В следственном комитете добавили, что обвиняемая три года скрывала задолженности алиментщиков и незаконно прекращала исполнительные производства. Ей вменяется четыре статьи УК РФ: злоупотребление и превышение полномочий, халатность и служебный подлог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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