В ХМАО дети из-за пристава не получили алиментов на 23 миллиона рублей

В Нижневартовске из-за судебного пристава дети не получили алиментов на сумму свыше 23 миллионов рублей. Ей грозит уголовная ответственность за халатность и служебный подлог, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«[Обвиняемая] принимала незаконные решения о прекращении и окончании исполнительных производств при наличии фактической задолженности по алиментам. В результате её незаконных действий граждане своевременно и в полном объеме не получали денежные средства на содержание несовершеннолетних детей на общую сумму более 23 млн рублей.», — сообщили агентству в надзорном ведомстве.
В следственном комитете добавили, что обвиняемая три года скрывала задолженности алиментщиков и незаконно прекращала исполнительные производства. Ей вменяется четыре статьи УК РФ: злоупотребление и превышение полномочий, халатность и служебный подлог.
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