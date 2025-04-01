01 апреля 2025

В ХМАО затопило двор дома, где живет ветеран Великой Отечественной войны. Скрин

В ХМАО затопило двор дома, где живет ветеран Великой Отечественной войны
© Служба новостей «URA.RU»
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Огромная лужа около дома, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны, беспокоит жителей Пыть-Яха
Огромная лужа около дома, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны, беспокоит жителей Пыть-Яха Фото:

В Пыть-Яхе жители пятого микрорайона жалуются на огромный разлив около дома, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны. Проблему озвучила депутат местной думы Людмила Завадская.

«Вчера встретилась с жителями дома 12 в пятом микрорайоне. Здесь разлилось целое озеро у дома, где живет, в том числе, ветеран Великой Отечественной войны», — следует из поста депутата, который подкреплен видео с жалобами местных жителей. Проблема с огромной лужей, которая здесь появляется не только во время таяния снега, но и после ливней, не решается годами, говорят жители Пыть-Яха.

Завадская обратилась к властям городам и коммунальным службам с просьбой решить вопрос, как минимум нужно откачать воду. Также она акцентировала внимание на том, что рядом с домом разрушен тротуар на Аллеи ветеранов. В мэрию Пыть-Яха направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Сургут (ХМАО) стал лидером в антирейтинге Общероссийского народного фронта (ОНФ). Город лидирует по количеству обращений от жителей, жалующихся на гигантские лужи на дорогах, тротуарах и у подъездов.

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В Пыть-Яхе жители пятого микрорайона жалуются на огромный разлив около дома, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны. Проблему озвучила депутат местной думы Людмила Завадская. «Вчера встретилась с жителями дома 12 в пятом микрорайоне. Здесь разлилось целое озеро у дома, где живет, в том числе, ветеран Великой Отечественной войны», — следует из поста депутата, который подкреплен видео с жалобами местных жителей. Проблема с огромной лужей, которая здесь появляется не только во время таяния снега, но и после ливней, не решается годами, говорят жители Пыть-Яха. Завадская обратилась к властям городам и коммунальным службам с просьбой решить вопрос, как минимум нужно откачать воду. Также она акцентировала внимание на том, что рядом с домом разрушен тротуар на Аллеи ветеранов. В мэрию Пыть-Яха направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Сургут (ХМАО) стал лидером в антирейтинге Общероссийского народного фронта (ОНФ). Город лидирует по количеству обращений от жителей, жалующихся на гигантские лужи на дорогах, тротуарах и у подъездов.
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